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ГПУ просит ускорить национализацию «Металлиста»

ГПУ просит ускорить национализацию «Металлиста»
Генпрокурор Юрий Луценко направил письмо премьер-министру Владимиру Гройсману с просьбой ускорить национализацию футбольного клуба "Металлист" (Харьков).
Как сообщил в интервью "5 каналу" заместитель генпрокурора Евгений Енин, осенью 2017 года суд передал "Металлист" в госсобственность, но правительство не приняло его на баланс.

"Кабмин не определил тот орган, на баланс которого может быть передан этот футбольный клуб", - сказал замгенпрокурора.

Как сообщалось, в октябре государство конфисковало имущество футбольного клуба "Металлист" у бежавшего в Россию бизнесмена Сергея Курченко.

Напомним, в конце 2012 года харьковского бизнесмена Александра Ярославского вынудили продать "Металлист" Сергею Курченко. В том сезоне команда впервые заработала серебряные медали. Однако вскоре начался спад, и на сезон 2016-2017 годов команда не смогла пройти лицензирование.

В августе 2016 года в украинской любительской футбольной лиге начал выступать новый клуб под названием "Металлист 1925", созданный без участия Курченко. Сейчас он имеет профессиональный статус и играет во Второй лиге.

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