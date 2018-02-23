Украина

  • 60
    •  / 

Ежемесячные страховые выплаты для пострадавших на производстве увеличились почти на 500 гривен

Ежемесячные страховые выплаты для пострадавших на производстве увеличились почти на 500 гривен
В январе 2018 года Фонд социального страхования Украины увеличил размер ежемесячных страховых выплат для пострадавших на производстве и членов их семей - 168,9 тыс. человек или 82% от всех получателей страховых выплат - на 464 гривен.
Как сообщила пресс-служба Министерства социальной политики, всего на страховые выплаты в 2018 году в государственном бюджете предусмотрено 800 млн грн.

В пресс-службе отметили, что в связи с увеличением с 1 января 2018 года минимальной заработной платы в Украине до 3723 грн осовременена заработная плата, с которой предназначались страховые выплаты пострадавшим на производстве за период 2008-2011 годы, и восстановлена социальная справедливость в отношении размеров страховых выплат, назначенных до 2011 года.

«Кроме этого, с 1 марта 2018 будут перечислены страховые выплаты всем пострадавшим на производстве и лицам, имеющим право на страховые выплаты в связи с потерей кормильца, погибшего в результате несчастного случая на производстве. Так, размер ежемесячных страховых выплат увеличится на 20% для более 200 тыс. человек», - говорится в сообщении.

Напомним, Кабинет министров Украины принял постановление, которым установлен коэффициент перерасчета страховых выплат с 1 марта 2018 года в размере 1,2, исходя из финансовых возможностей бюджета Фонда социального страхования Украины.

Кроме того, согласно постановлению, будет проведено осовременивание этих выплат в соответствии с заработной платой, которую потерпевший имел до повреждения здоровья.

По данным Минсоцполитики, с 1 января выплаты пострадавшим на производстве будут увеличены для 174 тысяч человек, с 1 марта для 207 тысяч человек.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter


Лента новостей23 февраля

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 USD 2707.18 грн
10 RUB 4.7695 грн
100 EUR 3323.34 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи