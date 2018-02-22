Украина запретила ввоз еще девяти российских книг 22 февраля 2018 г. источник 0 0

Госкомтелерадио запретил ввоз в страну еще девяти российских изданий.

Речь идет о восьми книгах Валерия Синельникова и книги "Веселая компания" из серии "Сто точек. Соедини и нарисуй".



Приказ об отказе издан на основании решения экспертного совета по вопросам анализа и оценки издательской продукции.



Члены экспертного совета признали несоответствие изданий критериям оценки издательской продукции, которая разрешена к распространению на территории Украины.



"В частности, в выходных данных детской книги "Веселая компания" указано: "Отпечатано в России. Республика Крым", что является нарушением государственного суверенитета Украины, ведь Автономная Республика Крым является неотъемлемой частью Украины, территория которой незаконно оккупирована российскими войсками", - подчеркивают в ведомстве.



Такие же данные содержится в книгах психолога В.Синельникова, который в каждом своем издании просит читателей перечислять ему деньги по адресу: "Российская Федерация, Республика Крым, г.Симферополь".



Всего под запретом в Украине находятся более 200 книг из РФ и временно оккупированных территорий. Среди авторов, чьи книги попали в данный список, - Захар Прилепин, Дмитрий Goblin Пучков, Александр Дугин, Сергей Доренко, Эдуард Лимонов, Александр Волконский, Павел Губарев, Сергей Глазьев, Анатолий Вассерман, Наталья Поклонская и другие.