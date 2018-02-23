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Звезда «Игры престолов» рассказала о концовке сериала: видео

Звезда «Игры престолов» рассказала о концовке сериала: видео
Британская актриса Мэйси Уильямс, которая прославилась ролью Арьи Старк в сериале "Игра престолов", рассказала о финальном эпизоде саги.
Концовка будет только одна, рассказала она в эфире шоу Jimmy Kimmel Live!.

Она опровергла слухи о возможных нескольких ее вариантах, которые якобы создатели планировали из-за возможной атаки киберпреступников.



Актриса также отметила, что уже прочитала полностью сценарий восьмого сезона сериала. Она также дала его почитать своей матери.

"Я лежала в постели, когда читала сценарий. И первой моей мыслью было: "Это невероятное испытание. Как это снять. Это будет очень сложно". После этого я отправила сценарий своей маме, хотя руководители проекта сказали никому не давать", - призналась Уильямс.

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