Звезда «Игры престолов» рассказала о концовке сериала: видео

Британская актриса Мэйси Уильямс, которая прославилась ролью Арьи Старк в сериале "Игра престолов", рассказала о финальном эпизоде саги.
Концовка будет только одна, рассказала она в эфире шоу Jimmy Kimmel Live!.
Она опровергла слухи о возможных нескольких ее вариантах, которые якобы создатели планировали из-за возможной атаки киберпреступников.
Актриса также отметила, что уже прочитала полностью сценарий восьмого сезона сериала. Она также дала его почитать своей матери.
"Я лежала в постели, когда читала сценарий. И первой моей мыслью было: "Это невероятное испытание. Как это снять. Это будет очень сложно". После этого я отправила сценарий своей маме, хотя руководители проекта сказали никому не давать", - призналась Уильямс.