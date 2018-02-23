Правительство опубликует план выполнения соглашения об ассоциации с ЕС 23 февраля 2018 г. источник 0 0

План мероприятий по выполнению Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС опубликуют на Правительственном портале 26 февраля.

Об этом сказала вице-премьер-министр по вопросам европейской интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе в ходе конференции на тему: "Итоги имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом за 2017 год и дальнейшие планы", сообщает корреспондент Укринформа.



"В правительстве в конце октября приняли большой амбициозный документ - план мероприятий по выполнению Соглашения (об ассоциации с ЕС - ред.) до 2020 года, который на тот момент состоял из 1200 страниц, 2000 заданий и 5000 разных подзаданий. Наконец он появится на Правительственном портале в понедельник и на Евроинтеграционном портале", - сказала она.



Климпуш-Цинцадзе сказала также, что приветствует запуск Евроинтеграционного портала, в котором содержится информация относительно "евроинтеграционных усилий Украины".



Она прибавила, что 2017 год запомнится украинцам вводом безвизового режима с ЕС и тем, что увенчалась успехом борьба за вступление в действие Соглашения об ассоциации.