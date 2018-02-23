Эммануэль Макрон сыграет роль в сказке о юном пионере 23 февраля 2018 г. источник 0 0

Президент Франции Эммануэль Макрон в следующий четверг, 1 марта, исполнит одну из ролей в музыкальной сказке русского композитора Сергея Прокофьева «Петя и волк».

Представление состоятся в рамках артистических вечеров «Елисейские четверги» и состоится в одном из залов Елисейского дворца, сообщает со ссылкой на собственные источники телеканал BFMTV.



Музыкальное сопровождение спектакля обеспечит оркестр Республиканской гвардии. Ответственной за организацию мероприятия стала супруга французского лидера Брижит Макрон. Какую именно роль исполнит лидер Франции, пока не сообщается.



Симфоническая сказка для детей «Петя и волк» была написана Сергеем Прокофьевым на собственный текст в 1936 году. Кроме волка и пионера Пети в сказке появляются такие персонажи, как дедушка, птичка, кошка, утка и охотники.