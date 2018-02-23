Здоровье

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Сидение перед телевизором плохо влияет на сосуды

Сидение перед телевизором плохо влияет на сосуды
Специалисты из Университета Миннесоты предупреждают: слишком долгое нахождение перед экраном телевизора негативно сказывается на состоянии наших сосудов и может вызывать развитие венозного тромбоэмболизма.
Как сообщает интернет-издание Naked Science, вред от слишком частого просмотра телевизора уже давно доказан: такой досуг может привести к ухудшению зрения, искривлению позвоночника и даже подрыву психического здоровья.

Ясухико Кубота, ведущий автор новой работы, сосредоточил свое внимание на влиянии распространенной привычки на нашу сердечно-сосудистую систему. Исследование, проведенное в 2016 году в Японии, уже доказало, что долгие часы перед "ящиком" действительно способствуют появлению проблем с сосудами, однаков этот раз анализу подверглись жители Запада, которые отличаются от азиатов более быстрой свертываемостью крови.

Известно, что во время долгого сидения нарушается нормальное кровообращение, особенно в нижней части тела - именно это и вызывает такое заболевание, как венозный тромбоэмболизм (ВТЭ). Первая стадия ВТЭ возникает в результате образования сгустка крови в глубоких венах ног и таза и препятствует току крови по венам. Вторая стадия развивается тогда, когда этот сгусток через кровеносное русло перемещается в другие органы и со временем попадает в легкие, вызывая легочную эмболию.

Ученые изучили данные о состоянии здоровья 15 158 американцев в возрасте от 45 до 64 лет, собранные в ходе перспективного когортного исследования под названием Atherosclerosis Risk in Communities Study. Оно было начато в 1987 году: тогда всех участников спросили об их самочувствии, уровне физической активности, наличии вредных привычек или лишнего веса. В течение нескольких десятилетий специалисты постоянно поддерживали контакт с испытуемыми и в случае необходимости оказывали им медицинскую помощь. В результате до 2011 года был зафиксирован 691 случай развития венозной тромбоэмболии.

Также было обнаружено, что люди, которые чаще смотрели телевизор, были в 1,7 раза больше подвержены риску возникновения заболевания, в сравнении с теми, кто к экрану практически не подходил. Причем эти риски не зависели от того, в какой спортивной форме пребывал человек.

"Эти выводы показывают, что даже те, кто ведет здоровый и активный образ жизни, не должны игнорировать потенциальный вред от длительного сидения, - пишет Кубота в статье, опубликованной в журнале Springer, и рекомендует заменить такой способ проведения времени на прогулки на свежем воздухе.

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