Общество

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В Минюсте обнародовали информацию по неплательщикам алиментов

В Минюсте обнародовали информацию по неплательщикам алиментов
За первые 10 дней государственные исполнители запретили выезд за границу 25 тысячам и лишили права водить автомобиль 21 тысяче неплательщиков алиментов.
"За первые 10 дней государственные исполнители запретили выезд за границу 25 тысяч злостных неплательщиков алиментов, также было вынесено более 21 тысячи постановлений о временном запрете управлять транспортными средствами", - сообщил министр юстиции Павел Петренко, передает "Украинская правда".

Кроме того, по его словам, были объявлены в розыск 6 тысяч должников.

Министр отметил также, что с начала действия соответствующего закона с этой категории неплательщиков уже было взыскано 50 миллионов гривен.

Петренко сообщил, что в ближайшее время во всех областях Украины будут созданы штабы и мобильные группы по вопросам взыскания алиментов с должников.

Петренко заявил, что допускает ужесточение норм законодательства в отношении неплательщиков алиментов в конце 2018 года.

"Если мы увидим, что будет необходимо делать более жесткие требования, - была дискуссия по усилению уголовной ответственности или дополнительных стимулов в отношении недобросовестных родителей, то такие решения будем принимать в конце года", - сказал он.

По мнению министра, необходимо посмотреть на работу закона хотя бы на протяжении 6-7 месяцев.

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