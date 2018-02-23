В Минюсте обнародовали информацию по неплательщикам алиментов 23 февраля 2018 г. источник 0 0

За первые 10 дней государственные исполнители запретили выезд за границу 25 тысячам и лишили права водить автомобиль 21 тысяче неплательщиков алиментов.

"За первые 10 дней государственные исполнители запретили выезд за границу 25 тысяч злостных неплательщиков алиментов, также было вынесено более 21 тысячи постановлений о временном запрете управлять транспортными средствами", - сообщил министр юстиции Павел Петренко, передает "Украинская правда".



Кроме того, по его словам, были объявлены в розыск 6 тысяч должников.



Министр отметил также, что с начала действия соответствующего закона с этой категории неплательщиков уже было взыскано 50 миллионов гривен.



Петренко сообщил, что в ближайшее время во всех областях Украины будут созданы штабы и мобильные группы по вопросам взыскания алиментов с должников.



Петренко заявил, что допускает ужесточение норм законодательства в отношении неплательщиков алиментов в конце 2018 года.



"Если мы увидим, что будет необходимо делать более жесткие требования, - была дискуссия по усилению уголовной ответственности или дополнительных стимулов в отношении недобросовестных родителей, то такие решения будем принимать в конце года", - сказал он.



По мнению министра, необходимо посмотреть на работу закона хотя бы на протяжении 6-7 месяцев.