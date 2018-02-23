В Харькове задержали автономерного мошенника 23 февраля 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Следователи доказали причастность ранее неоднократно судимого харьковчанина к 11 фактам мошенничества с автомобильными знаками.

Как сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области, в последнее время на территории Харькова и области получил распространение новый вид мошенничества – злоумышленники снимают номерные знаки с автомобилей и вымогают деньги у автовладельцев за их возвращение. Злоумышленники действуют по определенной схеме: снимают номерные знаки с автомобилей и прячут их неподалеку от места преступления. На лобовом стекле оставляют лист бумаги с номером своего мобильного телефона. Когда пострадавший обращается к мошенникам, те указывают номер карты, на которую необходимо перечислить средства и место со скрытыми номерами.



С начала 2018 года в Холодногорский отдел полиции Харькова поступило несколько таких заявлений от пострадавших В трех случаях владельцы похищенных номеров перечислили средства на карту злоумышленнику.



В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий, полицейские Холодногорского ОП вместе с патрульной полицией, под процессуальным руководством Холодногорского отдела прокуратуры №1 установили личность мужчины, который занимался мошенническими действиями. Злоумышленником оказался 38-летний харьковчанин, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления и преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.



Следователь Холодногорского ОП сообщил задержанному о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 190 (мошенничество) и ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 190 (законченное покушение на завладение чужим имуществом путем обмана) Уголовного кодекса Украины.



Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.