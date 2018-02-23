Происшествия

  • 50
    •  / 

В Харькове задержали автономерного мошенника

В Харькове задержали автономерного мошенника
Следователи доказали причастность ранее неоднократно судимого харьковчанина к 11 фактам мошенничества с автомобильными знаками.
Как сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области, в последнее время на территории Харькова и области получил распространение новый вид мошенничества – злоумышленники снимают номерные знаки с автомобилей и вымогают деньги у автовладельцев за их возвращение. Злоумышленники действуют по определенной схеме: снимают номерные знаки с автомобилей и прячут их неподалеку от места преступления. На лобовом стекле оставляют лист бумаги с номером своего мобильного телефона. Когда пострадавший обращается к мошенникам, те указывают номер карты, на которую необходимо перечислить средства и место со скрытыми номерами.

С начала 2018 года в Холодногорский отдел полиции Харькова поступило несколько таких заявлений от пострадавших В трех случаях владельцы похищенных номеров перечислили средства на карту злоумышленнику.

В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий, полицейские Холодногорского ОП вместе с патрульной полицией, под процессуальным руководством Холодногорского отдела прокуратуры №1 установили личность мужчины, который занимался мошенническими действиями. Злоумышленником оказался 38-летний харьковчанин, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления и преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

Следователь Холодногорского ОП сообщил задержанному о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 190 (мошенничество) и ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 190 (законченное покушение на завладение чужим имуществом путем обмана) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter


Лента новостей23 февраля

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 USD 2707.18 грн
10 RUB 4.7695 грн
100 EUR 3323.34 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи