Общество

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В школы Харьковской области закупят оборудование

В школы Харьковской области закупят оборудование
На развитие образования в Харьковской области в нынешнем году планируется выделить 400 млн грн.
Госсубвенция составит 153,9 млн грн, средства из облбюджета – 165,7 млн грн, местных бюджетов – 89,5 млн грн, других источников – 3,5 млн грн.

Планируется развивать инклюзивное образование: создавать инклюзивно-ресурсные центры,  в школах – ресурсные комнаты и медиатеки. На эти цели планируется выделить из облбюджета 6,8 млн грн, из местных бюджетов – 19 млн грн.

На строительство физкультурно-оздоровительных комплексов, оснащение спортивных площадок для проведения спортивно-массовых мероприятий предусматривают выделить 55 млн 213 тыс грн. На оборудование кабинетов компьютерной техникой, мультимедийным оборудованием, учебными кабинетами, лабораториями в этом году выделят 2 млн 200 тыс грн.

600 тыс грн из облбюджета выделят на закупку оборудования в учебные кабинеты химии, биологии, физики, географии и математики, информирует пресс-служба Харьковского облсовета.

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