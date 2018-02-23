В школы Харьковской области закупят оборудование

Госсубвенция составит 153,9 млн грн, средства из облбюджета – 165,7 млн грн, местных бюджетов – 89,5 млн грн, других источников – 3,5 млн грн.
Планируется развивать инклюзивное образование: создавать инклюзивно-ресурсные центры, в школах – ресурсные комнаты и медиатеки. На эти цели планируется выделить из облбюджета 6,8 млн грн, из местных бюджетов – 19 млн грн.
На строительство физкультурно-оздоровительных комплексов, оснащение спортивных площадок для проведения спортивно-массовых мероприятий предусматривают выделить 55 млн 213 тыс грн. На оборудование кабинетов компьютерной техникой, мультимедийным оборудованием, учебными кабинетами, лабораториями в этом году выделят 2 млн 200 тыс грн.
600 тыс грн из облбюджета выделят на закупку оборудования в учебные кабинеты химии, биологии, физики, географии и математики, информирует пресс-служба Харьковского облсовета
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