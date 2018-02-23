На Харьковщине будут судить замначальника райотдела полиции 23 февраля 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Обвинительный акт в отношении заместителя начальника – начальника следственного отдела Купянского отдела полиции Главного управления Нацполиции Украины в Харьковской области направлен в Купянский районный суд Харьковской области.

Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры, досудебное расследование проводил Департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры при оперативном сопровождении Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины.



Замначальника райотдела подозревают в злоупотреблении влиянием, то есть получении неправомерной выгоды для себя, обещание оказать влияние на принятие решения лицом, уполномоченного на выполнение функций государства, по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 369-2 УК Украины.



Как установлено следствием, правоохранитель получил от родственника подозреваемого в одном из уголовных производств, которое расследуется указанным отделом полиции, неправомерную выгоду в размере $6 тысяч. Неправомерная выгода предназначалась за смену уголовно-правовой квалификации действий подозреваемого и дальнейшее изменение меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей.



Злоумышленник был задержан 19 августа 2017 года в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины после получения неправомерной выгоды.



Санкцией статьи, которая инкриминируется обвиняемому, предусмотрено наказание в виде наказываются штрафом от семисот пятидесяти до одной тысячи пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или лишением свободы на срок от 2 до 5 лет.