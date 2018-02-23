«Все хорошо, прекрасная маркиза»: в Крыму собираются снизить цены на отдых 23 февраля 2018 г. источник 0 0

В нынешнем курортном сезоне в Крыму ожидается снижение цен на отдых.

"В этом курортном сезоне следует ждать снижения стоимости отдыха. Роста цен не будет 100%, а вот снижение — возможно. Мы активно работаем над программами, чтобы это снижение обеспечить, и рынок слышит нас", - сообщил так называемый министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.



Он подчеркнул, что сельскохозяйственный комплекс республики уже подготовил системное предложение по поставкам всех групп товаров напрямую туда, где отдыхают туристы.



"Они готовы закрыть все группы товаров. Это позволит соединить между собой фермеров-производителей, которые готовы в том числе взять на себя логистические затраты, и базы размещения, санатории, отели, пансионаты. Поставки будут вестись напрямую, без посредников, а в последующем будут созданы логистические центры. Это конкретный шаг на удешевление стоимости отдыха", — подчеркнул Волченко.



Кроме того, по словам "министра", в курортных регионах начат процесс урегулирования стоимости аренды земли в сторону снижения арендной ставки, что также скажется на ценообразовании на отдых.

