Грузинская авиакомпания собирается выйти на украинский рынок

«Сначала это будут чартерные рейсы, а с мая мы перейдем на регулярные полеты будут выполняться из Тбилиси в Россию, предположительно в Москву, а также в Украину, Беларусь, Иран и Израиль», – рассказал коммерческий директор MyWay Airlines Игр Апциаури.
Также он отметил, что два Boeing-737, приобретенные авиакомпанией, уже находятся в Тбилиси, сообщают «Новости-Грузия». Как отмечается, авиакомпания предложит пользователям привлекательные цены. В то же время не сообщается, в какой именно украинский город будет летать грузинская компания.
Напомним, министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что уже в конце октября или начале ноября этого года ирландская авиакомпания Ryanair - один из крупнейших европейских лоукостеров - начнет осуществлять коммерческие полеты в Украину
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