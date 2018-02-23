Грузинская авиакомпания собирается выйти на украинский рынок 23 февраля 2018 г. источник 0 0

Грузинская авиакомпания MyWay Airlines начнет осуществлять чартерные рейсы из Тбилиси с конца марта-начала апреля в направлении Украины, Беларуси, России, Ирана и Израиля.