Политика

  • 94
    •  / 

Посол ЕС резко высказался в адрес украинских «зрадофилов»

Посол ЕС резко высказался в адрес украинских «зрадофилов»
Глава представительства Евросоюза в Украине Хюг Мингарелли считает, что в Украине в тяжелых условиях был внедрен ряд реформ и те, кто их не видит, - «или идиоты, или люди с ограниченной точкой зрения».
Об этом Мингарелли заявил во время конференции «Итоги имплементации соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом за 2017 год и дальнейшие планы» сегодня в Киеве.

«Мы не сомневаемся в том, я не буду сейчас перечислять список реформ, которые были внедрены в очень трудных условиях, однако, если вы этого не видите – вы или идиоты, или люди с ограниченной точкой зрения. Если вы сомневаетесь, скажите мне, и я вам выскажу весь список чрезвычайных амбициозных реформ, которые были начаты», - отметил он.

По словам Мингарелли, для того, чтобы внедрять подобное Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС, необходимо придерживаться определенного количества требований, и одно из этих требований – это политическая воля власти.

«Нет никаких сомнений относительно того, что в течение последних четырех лет представители политической власти в этой стране сделали определенное количество шагов для того, чтобы модернизировать эту страну, трансформировать эту страну, превратить ее в открытое, демократическое общество, основываясь на социально-рыночной экономике», - добавил глава представительства ЕС.

Кроме этого Мингарелли выразил убеждение, что в Украине идет война за ее европейский выбор.

«Наша общая ответственность – это внедрять Соглашение об ассоциации в жизнь», - подчеркнул он.

«Это было бы скандальным моментом, если бы вы не были полностью отданы внедрению этого Соглашения, потому что минимум 10 тысяч людей погибли ради этого договора. Мы не в тех условиях, когда страна берет на себя юридические обязательства и должна что-то выполнить, в Украине это не так, в Украине мы в очень конкретной, специфической ситуации, где продолжается военная ситуация», - добавил Мингарелли.

«Мне кажется, что эта страна (Украина – ред.) имеет войну именно из-за этого европейского выбора, который сделала, это то, что политически для меня чрезвычайно важно, чем просто придерживаться каких-то легальных обязательств, которые взяла на себя Украина, подписав это Соглашение», - подчеркнул посол.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter


Лента новостей23 февраля

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 USD 2707.18 грн
10 RUB 4.7695 грн
100 EUR 3323.34 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи