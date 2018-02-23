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Обвиняемые в теракте у Дворца спорта ведут себя дерзко

Обвиняемые в теракте у Дворца спорта ведут себя дерзко
Завершить судебное следствие по теракту возле Дворца спорта можно было бы за две-три недели, если бы обвиняемые не затягивали процесс, считает прокурор области Юрий Данильченко.
Во время чествования памяти погибших в результате теракта у Дворца спорта прокурор Харьковской области Юрий Данильченко прокомментировал состояние рассмотрения в суде уголовного производства в отношении обвиняемых в совершении преступления, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

– Прокуратура делает все, чтобы получить долгожданный справедливый приговор по этому делу. Понимая, что им может грозить пожизненное заключение, обвиняемые вместе с защитой делают все, чтобы оттянуть неизбежное. С какой целью ведется планомерное затягивание процесса, мне непонятно, – говорит прокурор области.
 
По его словам, уже в процессе выполнен большой объем работы: допрошены потерпевшие и свидетели, исследована почти половина материалов.

– По нашей инициативе суд назначил очень плотный график заседаний: по два-три заседания в неделю. Вчера (21 февраля. – прим. ред) было заседание и уже завтра – следующее. Если бы не трата времени на рассмотрение бесконечных безосновательных ходатайств защиты, к дебатам можно было бы приступить через две-три недели, – считает Юрий Данильченко.
 
По его мнению, в производстве нет смягчающих обстоятельств, и обвиняемые заслуживают самого сурового наказания. Санкции статьи, по которой обвиняются террористы, – пожизненное лишение свободы.
 
Также Юрий Данильченко поблагодарил активистов и членов общественных организаций, которые ходят на каждое судебное заседание, ведь благодаря им общество знает, как дерзко ведут себя обвиняемые.
 
– Я каждый год приезжаю к памятному знаку, чтобы родственники погибших и пострадавшие знали, что для прокуратуры это дело – один из главных приоритетов, – признался прокурор.

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