Украина

  • 82
    •  / 

Минюст с 1 апреля запустит процесс взыскания задолженности по зарплате

Минюст с 1 апреля запустит процесс взыскания задолженности по зарплате
С 1 апреля во всех регионах Украины начнут действовать специальные штабы и мобильные группы Государственной исполнительной службы, которые уже занимаются взысканием алиментов с неплательщиков, а с апреля также сфокусируются на взыскании задолженности по заработной плате с предприятий-должников.
Как заявил министр юстиции Павел Петренко, закон, ужесточающий ответственность за неуплату алиментов, действует с 6 февраля и уже демонстрирует первые положительные результаты.

"Опираясь на эти результаты, я принял решение распространить практику мобильных групп на всю страну. Ни один из родителей, не желающий финансово поддерживать своих детей, ни один работодатель, независимо от того малый это предприниматель или огромная компания, независимо от того в частной или государственной она собственности, не избежит ответственности", - добавил Петренко.

По его словам, на данный момент задолженность по зарплате составляет 2,7 млрд гривен, и только в органах исполнительной службы в исполнении находится документов и решений судов на 0,5 млрд гривен.

"С 1 апреля штабы займутся еще одним чрезвычайно социально важным направлением - взысканием задолженности по выплате зарплаты", - отметил министр.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter


Лента новостей23 февраля

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 USD 2707.18 грн
10 RUB 4.7695 грн
100 EUR 3323.34 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи