Минюст с 1 апреля запустит процесс взыскания задолженности по зарплате

Как заявил министр юстиции Павел Петренко, закон, ужесточающий ответственность за неуплату алиментов, действует с 6 февраля и уже демонстрирует первые положительные результаты
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"Опираясь на эти результаты, я принял решение распространить практику мобильных групп на всю страну. Ни один из родителей, не желающий финансово поддерживать своих детей, ни один работодатель, независимо от того малый это предприниматель или огромная компания, независимо от того в частной или государственной она собственности, не избежит ответственности", - добавил Петренко.
По его словам, на данный момент задолженность по зарплате составляет 2,7 млрд гривен, и только в органах исполнительной службы в исполнении находится документов и решений судов на 0,5 млрд гривен.
"С 1 апреля штабы займутся еще одним чрезвычайно социально важным направлением - взысканием задолженности по выплате зарплаты", - отметил министр.