Минюст с 1 апреля запустит процесс взыскания задолженности по зарплате 23 февраля 2018 г. источник 0 0

С 1 апреля во всех регионах Украины начнут действовать специальные штабы и мобильные группы Государственной исполнительной службы, которые уже занимаются взысканием алиментов с неплательщиков, а с апреля также сфокусируются на взыскании задолженности по заработной плате с предприятий-должников.