Фильм «Крим, як це було» появился в свободном доступе: видео 23 февраля 2018 г. источник 0 0

Студии BABYLON’13 и DocNoteFilms выложили в свободный доступ полнометражный документальный фильм "Крим, як це було".

Теперь фильм можно будет посмотреть на канале #BABYLON'13 в YouTube.







"Этот фильм - история офицеров, солдат и матросов, которые во время захвата Крыма не изменили своей присяге на верность народу Украины. Продолжая выполнение своих военных обязанностей на земле, море и в воздухе, непосредственные участники рассказывают о вторжении и аннексию украинского Крыма", - рассказывают авторы о картине.



Режиссером "Крим, як це було" является Константин Кляцкин.



Фильм победил на Rivne International Film Festival "Dreams city", заняв 1 место в номинации полнометражный документальный фильм.



Показы картины состоялись в Бельгии, Польше, Израиле, Германии, Канаде, Испании, Литве и Португалии.