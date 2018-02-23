Украина

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Фильм «Крим, як це було» появился в свободном доступе: видео

Фильм «Крим, як це було» появился в свободном доступе: видео
Студии BABYLON’13 и DocNoteFilms выложили в свободный доступ полнометражный документальный фильм "Крим, як це було".
Теперь фильм можно будет посмотреть на канале #BABYLON'13 в YouTube.



"Этот фильм - история офицеров, солдат и матросов, которые во время захвата Крыма не изменили своей присяге на верность народу Украины. Продолжая выполнение своих военных обязанностей на земле, море и в воздухе, непосредственные участники рассказывают о вторжении и аннексию украинского Крыма", - рассказывают авторы о картине.

Режиссером "Крим, як це було" является Константин Кляцкин.

Фильм победил на Rivne International Film Festival "Dreams city", заняв 1 место в номинации полнометражный документальный фильм.

Показы картины состоялись в Бельгии, Польше, Израиле, Германии, Канаде, Испании, Литве и Португалии.

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