Фильм «Крим, як це було» появился в свободном доступе: видео

Студии BABYLON’13 и DocNoteFilms выложили в свободный доступ полнометражный документальный фильм "Крим, як це було".
Теперь фильм можно будет посмотреть на канале #BABYLON'13 в YouTube.
"Этот фильм - история офицеров, солдат и матросов, которые во время захвата Крыма не изменили своей присяге на верность народу Украины. Продолжая выполнение своих военных обязанностей на земле, море и в воздухе, непосредственные участники рассказывают о вторжении и аннексию украинского Крыма", - рассказывают авторы о картине.
Режиссером "Крим, як це було" является Константин Кляцкин.
Фильм победил на Rivne International Film Festival "Dreams city", заняв 1 место в номинации полнометражный документальный фильм.
Показы картины состоялись в Бельгии, Польше, Израиле, Германии, Канаде, Испании, Литве и Португалии.