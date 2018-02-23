Политика

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В СБУ заявляют о возможности захватов храмов для разжигания конфликтов между верующими

В СБУ заявляют о возможности захватов храмов для разжигания конфликтов между верующими
Российские спецслужбы планируют мероприятия, направленные на обострение конфликта между конфессиями УПЦ КП и УПЦ МП.
«Наиболее перспективным, по мнению представителей российских спецслужб, является раздувание протистояния в украинском православии. Именно на провоцирование обострения в данном направлении будут направляться усилия в ближайшее время. Для этого россияне планируют использовать имеющийся арсенал подконтрольных церковных и околоцерковных организаций, а также тему патриотических структур», - заявил заместитель председателя Службы Безопасности Украины Виктор Кононенко.

Он добавил, что СБУ уже фиксирует налаживание контактов в этом направлении и готовность российской стороны для передачи средств на выполнение подобных заказов.

По данным Кононенко, планируется захват храмов в Украине для привлечения внимания Российской православной церкви, целью которых является раздутие конфликта между верующими УПЦ.

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