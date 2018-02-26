Студент без Интернета? Разве такое возможно? 26 февраля 2018 г. Павел Гусев 1 0

Зачем студенту Интернет? Чтобы учиться, искать нужные учебники и пособия, наверняка, уверенно скажете вы. Но будете правы только отчасти.

А мы решили пообщаться со студентами Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина.



– Конечно, интернет очень помогает в учебе, – говорит Александра, староста группы. – У нас своя группа в социальных сетях, также есть свое пространство на Google-диске. Там складываем все материалы для занятий – копии конспектов, учебников, экзаменационные билеты. Через соцсети быстро оповещаем друг друга, консультируемся по разным вопросам.



– Сейчас мы разделяем преподавателей на тех, кто активно использует интернет и другие современные каналы коммуникации как например мессенджер, и кто отстал от жизни, – рассказывает Маша. – С первыми удобно и легко сотрудничать, мы легче понимаем друг друга. Вот у меня в недавнюю сессию возник вопрос по трудному билету очень поздно вечером. Студенты не знали ответа. Звонить преподавателю так поздно не корректно. Но я знаю, что он всегда в онлайне. Написала в мессенджер и тут же получила ответ. По иронии судьбы на экзамене попался именно этот билет.



– Даже если родители помогают материально, студент хочет быть самостоятельным и ищет возможность подработать, – делится Юля. – Конечно, лучше по будущей профессии, поэтому рассылаем резюме, ищем вакансии. А я вот освоила навыки художественной «росписи» на ногтях и начала продвигать себя через Интернет как домашний мастер маникюра. Знакомые ребята продают через сеть разные товары.



– Я очень серьезно отношусь к своему профилю в Facebook – ведь это отличная возможность презентовать себя как потенциальным работодателям, так и новым друзьям, – считает Вероника. – Поэтому даже прочитала учебник по имиджеологии. И тщательно отбираю информацию, которую размещаю на своем профиле. С помощью интернета планирую свое развитие, подбираю ивенты, которые необходимо посетить.



– Прошлым летом с товарищем отправились в тур автостопом по Европе, благо уже безвиз действовал, – вспоминает Павел. – Перед этим «прорабатывали» маршруты в сети, выясняли, где удобные хостелы можно найти, на каких трассах водители подбирают автостоперов, а где мимо проезжают. А еще как без сети найти отметки нужных кафе и фотолокаций из Instagram?



– Понятно, что для студента интернет – это, в основном, помощник в учебе, общении, подработке, но бывают и совершенно неожиданные применения сети, – утверждает Настя. – Мне, например, интернет помогает крепко спать. Включив аудиокнигу или, к примеру, видеоролики на YouTube из цикла «Египетские пирамиды», моментально засыпаю. Это интересные материалы, но они часто подаются монотонным голосом, убаюкивают. А после экзамена – можно быстро снять стресс, включив какой-нибудь фильм или игру.



В студенческом совете вуза уверены, что уже с первого курса студенты должны уметь уверенно пользоваться интернетом и социальными сетями. Поэтому организуют занятия, например, по теме как эффективно использовать Facebook. Занятия ведут эксперты из компаний, которые присматривают себе кадры в вузе. Так что тут польза взаимная.



– Интернет давно стал предметом первой необходимости. Не представляю свою жизнь без онлайна. А студенты – вообще самые активные потребители интернета нашей компании, – признается PR-менеджер ВОЛИ Инна Калинина. – В традиционно студенческих городах Украины – таких, как Киев, Львов, Харьков – у ВОЛИ есть сети в общежитиях. В первую очередь на студентов мы ориентировали наше новое предложение «Мобильный додаток» и ВОЛЯ TV app (есть и на iOS, и на Andriod), который позволяет в любом месте и в любое время получать информацию, общаться и развлекаться. К тому же студенты всегда в движении, тренды и мобильные приложения – их все. Молодежь задает темп, ритм, драйв.