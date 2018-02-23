Общество

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Миллионы украинцев уехали за границу

Миллионы украинцев уехали за границу
Восемь миллионов украинцев, уехавших за границу – это приговор нынешней власти, считает сопредседатель фракции «Оппозиционного блока» в парламенте Александр Вилкул.
«Украине не нужна власть, представители которой спокойно и цинично констатируют страшную статистику о миллионах украинцев, которые вынуждены уезжать за границу, чтобы хоть как-то прокормить свои семьи. Украине нужна власть, которая эту статистику исправит, создав условия для жизни и работы, убедив людей вернуться, дав надежду и чувство перспективы молодежи», – написал Александр Вилкул на своей странице в «Фейсбуке».

Комментируя заявление министра иностранных дел о выезжающих из страны украинцах, оппозиционер заявил, что власти выгодна массовая эмиграция из Украины.

– Ей выгодно, что миллионы активных и трудоспособных граждан вынуждены уезжать и превращаться в дешевую бесправную рабочую силу за рубежом, – считает он. – Во-первых, правительству не нужно создавать рабочие места – их уже создали в Польше, России и Италии. Во-вторых, уехавшие украинцы обеспечивают страну валютой. В-третьих, они, как правило, не могут участвовать в выборах и активной политической жизни.

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