Миллионы украинцев уехали за границу 23 февраля 2018 г. Мирослава Лебедь 0 0

Восемь миллионов украинцев, уехавших за границу – это приговор нынешней власти, считает сопредседатель фракции «Оппозиционного блока» в парламенте Александр Вилкул.

«Украине не нужна власть, представители которой спокойно и цинично констатируют страшную статистику о миллионах украинцев, которые вынуждены уезжать за границу, чтобы хоть как-то прокормить свои семьи. Украине нужна власть, которая эту статистику исправит, создав условия для жизни и работы, убедив людей вернуться, дав надежду и чувство перспективы молодежи», – написал Александр Вилкул на своей странице в «Фейсбуке».



Комментируя заявление министра иностранных дел о выезжающих из страны украинцах, оппозиционер заявил, что власти выгодна массовая эмиграция из Украины.



– Ей выгодно, что миллионы активных и трудоспособных граждан вынуждены уезжать и превращаться в дешевую бесправную рабочую силу за рубежом, – считает он. – Во-первых, правительству не нужно создавать рабочие места – их уже создали в Польше, России и Италии. Во-вторых, уехавшие украинцы обеспечивают страну валютой. В-третьих, они, как правило, не могут участвовать в выборах и активной политической жизни.