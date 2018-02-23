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«Укрзалізниця» и General Eleсtric подписали контракт на миллиард

«Укрзалізниця» и General Eleсtric подписали контракт на миллиард
ПАО "Укрзализныця" и американская GE Transportation подписали заключили рамочное 15-летнее соглашение стоимостью около 1 млрд долларов о партнерстве в обновлении и модернизации подвижного тягового состава.
Первый этап контракта предусматривает поставку в конце 2018 года и первом квартале 2019 года 30 грузовых дизельных локомотивов GE ТЭ33А c уровнем локализации 10%. Производство локомотивов стартует в начале 2018 году в США. Первые поставки запланированы предстоящей осенью, пишет "Интерфакс-Украина".

Для поставки первых 30 тепловозов также в пятницу был заключен договор купли-продажи между GE и государственным Укрэксимбанком, оцениваемый в $140 млн (с учетом НДС). Госбанк затем передаст тепловозы в финансовый лизинг "Укрзализныце". Договор подписан под гарантии Citigroup.

Рамочное соглашение предусматривает, что со временем уровень локализации будет доведен до 40%, объем поставок локомотивов GE указанной серии Evolution к 2034 году достигнет 225. В рамках реализации соглашения в Украине должна быть также создана база для долгосрочного технического обслуживания тепловозов GE и модернизированы 75 локомотивов из существующего парка "Укрзализныци".

Президент Украины Петр Порошенко во время своего выступления подчеркнул чрезвычайную важность этого контракта.

"Репутация компании General Electric - очень высокая. Она приходит в те страны, где она уверена, что толерантность к коррупции нулевая. Она приходит в те страны, в перспективу и развитие которой она верит. И знак сегодняшнего нашего контракта - очень важный как доверие к Украине и вера в ее будущее", - сказал президент.

Согласно официальному сайту GE, корпорация работает в 130 странах мира.

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