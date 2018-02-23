«Южкабель» выражает соболезнования родным и близким Юрия Гурового 23 февраля 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Правление, наблюдательный совет и трудовой коллектив ПАО «Завод «Южкабель» выражают соболезнование родным и близким по поводу безвременной кончины

ГУРОВОГО Юрия Андреевича.

Ушел из жизни прекрасной души человек, беспокойный, взыскательный, талантливый и высоких моральных качеств руководитель и организатор.



Он начинал свой трудовой путь на заводе «Южкабель», пройдя путь от помощника мастера до заместителя председателя завкома профсоюза. Многие ветераны-южкабельщики помнят его как неординарного, авторитетного и чуткого человека, который в своей работе всегда руководствовался исключительно интересами коллектива и предприятия.



Полученный на заводе «Южкабель» опыт пригодился Юрию Андреевичу в дальнейшей трудовой жизни: на посту председателя исполкома Харьковского городского совета, руководителя ряда ведущих строительных организаций Харькова.



Он всегда приходил на помощь людям, не считаясь со временем и усталостью. Для него не существовало чужого горя и сторонней беды. Сопереживание, соучастие в жизни коллег, друзей, родных и близких придавало ему сил и энергии. Он чувствовал необходимость людям и они отвечали ему взаимностью.



Его смерть украла духовное завершение жизни, оборвав неоконченные дела.



Горечь утраты переполняет душу. Нестерпима боль от понимания того, что на планете Земля не стало еще одного человека. Память о нем будет жить в наших сердцах.