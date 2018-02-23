Афиша «Вечернего Харькова»: куда податься в выходные дни (24-25 февраля)

Люди иногда готовы на все, чтобы ускорить движение нейронов в головном мозге, впрыснуть в кровь немного адреналина и заставить сердце биться учащенно. Харьковскому зрителю для подобного эффекта много не надо: достаточно лишь выбраться в выходной день в театр или кино, рискнув при этом не здоровьем и жизнью, а всего лишь парой часов свободного времени.

Кино

Театр

Очень многие любят разгадывать загадки и шарады, раздумывать над сюжетами детективов, не заглядывая на последнюю страницу романа, проходить квесты. Однако в жизни (особенно экранной) такие, казалось бы, невинные увлечения могут обернуться настоящей бедой.(США, 2018)Жанр: детектив, комедияРежиссеры: Джон Фрэнсис Дейли, Джонатан ГолдштейнВ ролях: Рейчел МакАдамс, Джейсон Бейтман, Джесси Племонс, Кайл Чандлер, Билли Магнуссен, Шэрон Хорган, Ламорн МоррисШестеро безбашенных друзей очень любят интеллектуальные развлечения, особенно ночные. Поэтому когда Брукс заявляет, что подготовил для них незабываемый квест с похищением и убийством, во время прохождения которого они забудут обо всем на свете и перестанут различать вымысел и реальность, приятели приходят в восторг. И даже когда у них на глазах похищают автора игры, участники продолжают разгадывать головоломки, искать ключи и т. д. И только спустя некоторое время у них сначала закрадывается сомнение, а потом крепнет уверенность, что все происходящее — не совсем квест, и Брукса похитили по-настоящему. Ну, или нет.Где посмотреть:Multiplex («Мультиплекс») в ТРЦ «Дафи» (улица Героев Труда, 9): 16:00, 18:00, 20:00, 23:35Киноцентр «Познань» (улица Академика Павлова, 160): 13:10, 15:10, 18:00, 22:30Кинотеатр «Кинолэнд» (проспект 50-летия ВЛКСМ, 54): 12:40, 16:30, 18:30, 20:40, 22:40Кинотеатр им. А. Довженко (улица 23-го Августа, 61): 14:40, 16:50, 20:50, 23:00Кинотеатр «8 ½» (улица Донец-Захаржевского, 68): 10:30, 12:30, 14:50, 16:40, 19:40, 20:50, 22:50Киноцентр «Киев» (бульвар Юрьева, 1): 10:50, 11:50, 15:10, 17:10, 18:30, 20:30, 22:50Кинотеатр «Парк» (улица Сумская, 81): 10:05, 12:00, 18:00, 20:00Кинотеатр Palladium Cinema (переулок Костюринский, 2): 10:20, 14:10, 18:00Кинотеатр «Планета Кіно» (улица Академика Павлова, 44Б): 10:45, 15:45, 16:45, 19:45(США, 2018)Жанр: детектив, драма, криминальный, триллерРежиссер: Брайан ДеКьюбелисВ ролях: Эдриан Броуди, Ивонн Страховски, Дженнифер Билз, Кэмпбелл СкоттВ не мене опасную игру вступил и журналист нью-йоркского таблоида Портер Рен. Пронырливый репортер ведет если не двойную, то неоднозначную жизнь. На работе он специализируется на «скандалах, интригах, расследованиях», а дома позиционирует себя как примерный муж и заботливый отец. Однако, как говорится, и на старуху бывает проруха, вот и Портер рухнул аккурат в объятия соблазнительной незнакомки, которая попросила его расследовать загадочную смерть ее мужа. И чем дальше мистер Рен окунается в роман и расследование, тем отчетливее понимает, что это не его игра — играют с ним. Дело становится все опаснее, и под угрозой оказывается не только сам журналист, но и его семья.Где посмотреть:Кинотеатр «Планета Кіно» (улица Академика Павлова, 44Б): 21:50(США, 2018)Жанр: биографический, драма, история, триллерРежиссер: Стивен СпилбергВ ролях: Мерил Стрип, Том Хэнкс, Элисон Бри, Сара Полсон, Брюс Гринвуд, Боб Оденкёрк, Джесси Племонс, Брэдли УитфордСекретные материалы, полученные из Пентагона, ставят в непростое положение первую женщину-издателя крупной американской газеты The Washington Post's Кэтрин Грэм и редактора Бена Бредли. Секретные сведения проливают свет на войну во Вьетнаме. С одной стороны, читатель вправе знать — свобода слова и вот это вот все. С другой, такая информационная бомба вполне может снести действующее правительство, похоронив под обломками властных кресел не только The Washington Post's, но и Кэтрин с Беном.Где посмотреть:Multiplex («Мультиплекс») в ТРЦ «Дафи» (улица Героев Труда, 9): 14:20, 16:40, 19:00, 21:20, 23:00Кинотеатр «Планета Кіно» (улица Академика Павлова, 44Б): 12:15, 14:30, 16:45, 19:00, 21:15Киноцентр «Познань» (улица Академика Павлова, 160): 10:50, 19:00, 21:20Кинотеатр «Кинолэнд» (проспект 50-летия ВЛКСМ, 54): 12:00, 14:20, 19:00, 21:20Кинотеатр им. А. Довженко (улица 23-го Августа, 61): 15:20, 19:30, 21:50Кинотеатр «8 ½» (улица Донец-Захаржевского, 68): 10:10, 12:30, 16:50, 19:10, 21:30Киноцентр «Киев» (бульвар Юрьева, 1): 12:50, 13:50, 16:10, 19:10, 21:30Кинотеатр «Парк» (улица Сумская, 81): 10:10, 19:40, 21:50Кинотеатр Palladium Cinema (переулок Костюринский, 2): 12:05, 16:00, 19:50, 21:55Казалось бы, какие загадки и неожиданные открытия могут подстерегать двух людей, проживших вместе долгие годы и знающих друг о друге практически все? А вот поди ж ты...Харьковский государственный академический русский драматический театр им. А. С. ПушкинаРежиссер: Андрей ЛебедьТрадиционный сюжет: Он и Она много лет живут вместе. Размеренный быт, благополучная жизнь, привычный интерьер загородного дома. Кажется, так будет всегда. Хорошо это или плохо? Нужно ли пытаться привнести в скучный брак новые эмоции? Или лучше оставить все как есть во избежание потрясений? Каждый из супругов так и не находит однозначных ответов на эти вопросы. А может, просто не ищет... Но тут в игру вступает судьба (или случай?), и неожиданный гость из прошлого совершенно переворачивает жизнь главных героев.Где посмотреть:Харьковский государственный академический русский драматический театр им. А. С. Пушкина (улица Чернышевского, 11): 25 февраля, 12:00Харьковский государственный академический украинский драматический театр им. Т.Г. ШевченкоРежиссер: Сергей БережкоЖиль и Лиза — тоже супруги с большим стажем и тяжелым багажом взаимных обвинений, претензий и разочарований. Каждый из них понимает, что его партнер не идеален и таковым никогда не станет, но ни один из них не решается сказать об этом вслух и закончить затянувшееся действо.Ситуация в корне меняется, когда после падения с лестницы Жиль теряет память (или делает вид?). Лизе, забравшей мужа из больницы, предоставляется неожиданная возможность слепить нового супруга не из того, что было, а из того, из чего хочется, и она с энтузиазмом принимается наполнять его мозг удобной для нее информацией. Жилю же выпадает шанс понять, насколько он был прав или не прав, когда в своей книге «Маленькие супружеские преступления» утверждал, что брак — это союз двух преступников. Ведь ложь — это тоже преступление?..После длительных диалогов, наполненных самыми неожиданными поворотами и виражами, супруги понимают, что жизнь была прожита зря.В общем, кто виноват? И что, как говорится, делать?..Где посмотреть:Харьковский государственный академический украинский драматический театр им. Т.Г. Шевченко (улица Сумская, 9): 25 февраля, 18:00