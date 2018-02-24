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Многие харьковчане не знают, как отстаивать свои права

Многие харьковчане не знают, как отстаивать свои права
Многие харьковчане не знают, как отстаивать свои права В минувший четверг, 22 февраля, в Харькове по инициативе правозащитных организаций прошел «День прав человека», в рамках которого на площади Конституции была проведена выставка и представлены результаты всеукраинского исследования «Что украинцы знают и думают о правах человека».
Согласно исследованию, первое место в рейтинге важнейших прав в Восточном регионе, куда входит и Харьковская область, заняло право на жизнь. Среди других приоритетных прав здесь также оказались право на социальное обеспечение, право на жилье и право на образование. Такая ситуация характерна и для Украины в целом. Приоритетными ценностями для жителей востока являются свобода – 80% опрошенных отметили ее как основную ценность, справедливость (66%) и безопасность (66%).

Жители Восточной Украины охотнее других готовы терпеть материальные трудности ради сохранения своих прав и свобод – такой вариант здесь выбрали более 40% опрошенных. В этом восток уступил только Донбассу, где соответствующую идею поддержало более половины респондентов.

– Исследование показало, что значительная часть украинцев знает, что права человека являются естественными и принадлежат им от рождения, однако они не стремятся защищать свои права, и более половины из них (58%) по разным причинам никогда не пробовали этого делать, – говорит советник по демократическому управлению ПРООН в Украине Маркус Бранд.

Чуть не половина (43%) опрошенных в восточном регионе сообщили, что лично никогда не сталкивались с нарушениями своих прав, 8% заявили, что нарушения происходят постоянно, 23% – что случаются иногда, а 11% - эпизодически (один-два раза). Если говорить о незаконных действиях, с которыми сталкивались жители востока Украины, то здесь чаще других регионов отмечали невыплату заработной платы (22% опрошенных).

– Менее острой представляется жителям восточного региона проблема дискриминации. Здесь больше всего жителей заявили, что никогда от нее не страдали – 62%. Среди признаков, по которым дискриминируют людей, жители востока чаще всего упоминали: инвалидность – 36%, возраст – 31%, состояние здоровья – 25%, имущественное положение – 23%, сексуальную ориентацию и политические взгляды – по 18%, а также этническое происхождение – 17%, – перечисляет председатель правления ОО «Центр информации о правах человека» Татьяна Печончик.

Среди основных способов, к которым прибегали жители Восточной Украины для восстановления нарушенных прав, – обращение в суд (29% от тех, кто пытался защитить свои права), обращение в полицию (23%) и обращение к местной власти – 15%.

– Это заметно отличает восточный регион от запада и центра Украины, где наиболее популярным способом защиты своих прав является обращение к родственникам и знакомым – 55% и 26% опрошенных в этих регионах соответственно. В Восточной Украине только каждый десятый житель прибегает к использованию неформальных связей с целью отстаивания своих прав, – добавляет эксперт Центра информации о правах человека Владимир Яворский.

Впрочем, по словам правозащитников тревожным является тот факт, что на востоке Украины – наибольшее количество людей, которые отстаивали права «собственными действиями, включая использование оружия» – 12% против 8% по Украине в целом.

Наиболее эффективными способами защиты своих прав жители Харькова считают обращение к СМИ и обращение в Европейский суд по правам человека, каждый десятый житель восточного региона считает омбудсмена эффективным в отстаивании прав человека в Украине.
Опрос проводился по всей стране
Исследование «Что украинцы знают и думают о правах человека» было проведено Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива и фирмой «Юкрейниан социолоджи сервис» по заказу Программы развития ООН в Украине и в сотрудничестве с ОО «Центр информации о правах человека» и офисом уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека. Участие в опросе приняли более двух тысяч респондентов по всей Украине.

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