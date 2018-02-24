Посол ЕС увидел динамику в проведении реформ 24 февраля 2018 г. Мирослава Лебедь 0 0

Во время визита в Харьков глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли отметил, что Харьковская область – один из самых динамичных регионов Украины.

– Мы понимаем, что реформы, которые реализуются сегодня в Харьковской области в очень сложных обстоятельствах, идут очень хорошо, – отметил Хьюг Мингарелли во время совместного брифинга с главой ХОГА Юлией Светличной 21 февраля. – Харьковская область является одним из наиболее динамично развивающихся регионов в Украине. Здесь чрезвычайный научный потенциал, хорошие промышленные предпосылки, у вас есть прекрасные политические лидеры. Мы, Европейский союз, хотим помочь госпоже губернатору в ее усилиях. Вы можете рассчитывать на поддержку ЕС.



Посол ЕС отметил, что Европейский союз будет продолжать реализацию на территории региона ряда программ помощи малому и среднему бизнесу, развитию первичного звена медицины, сферы предоставления административных услуг, помощи объединенным территориальным громадам и так далее, сообщает пресс-служба ХОГА.



– Хотим повысить количество нашей помощи, которую предоставляем высшей школе. С этой целью будем лучше использовать возможности различных программ, в частности «Эразмус+» и «Горизонт-2020». Есть очень большой объем работы, который мы будем реализовывать в Харьковской области, чтобы помочь госпоже губернатору и администрации повысить уровень жизни граждан, – сказал посол ЕС.