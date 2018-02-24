У Гаагского трибунала хватает доказательств военных РФ в Донбассе 24 февраля 2018 г. источник 0 0

Международный Уголовный Суд получил достаточно информации о военных преступлениях и преступлениях против человечности на Донбассе для открытия расследования.

Такое мнение озвучила член правления Truth Hounds Светлана Валько на презентации отчета, посвященного атакам на гражданское население на востоке Украины.



– По нашему мнению, поскольку мы за последние три года собрали более тысячи свидетельств военных преступлений и преступлений против человечности, мы считаем, что уже давно есть повод открыть расследование. Мы, конечно, тоже очень разочарованы деятельностью МУС, – сказала Светлана Валько.



Она также подчеркнула, что в последнем отчете организация подготовила отдельным блоком случаи задокументированных трансграничных атак со стороны России.



– У нас есть все основания верить, что атаки были осуществлены непосредственно с территории Российской Федерации, – сообщила член правления Truth Hounds.



Речь идет о зафиксированных атаках с территории России в 2014 году на такие населенные пункты: Колесниковка, Камышное, Югановка, Меловое, Красная Таловка, Дмитровка и Победа.



Эксперт также отметила необходимость подачи всех возможных фактов о ситуации на Донбассе в офис прокурора МУС.



– Любой гражданин Украины может подать индивидуальную коммуникацию, что имеет место преступление, в МУС все обращения принимают, – сказала Светлана Валько.



Прокуратура Международного уголовного суда (Гаагский трибунал) в зафиксировала более 1,2 тысячи фактов вероятного совершения преступлений в Донбассе.