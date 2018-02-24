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У Гаагского трибунала хватает доказательств военных РФ в Донбассе

У Гаагского трибунала хватает доказательств военных РФ в Донбассе
Международный Уголовный Суд получил достаточно информации о военных преступлениях и преступлениях против человечности на Донбассе для открытия расследования.
Такое мнение озвучила член правления Truth Hounds Светлана Валько на презентации отчета, посвященного атакам на гражданское население на востоке Украины.

– По нашему мнению, поскольку мы за последние три года собрали более тысячи свидетельств военных преступлений и преступлений против человечности, мы считаем, что уже давно есть повод открыть расследование. Мы, конечно, тоже очень разочарованы деятельностью МУС, – сказала Светлана Валько.

Она также подчеркнула, что в последнем отчете организация подготовила отдельным блоком случаи задокументированных трансграничных атак со стороны России.

– У нас есть все основания верить, что атаки были осуществлены непосредственно с территории Российской Федерации, – сообщила член правления Truth Hounds.

Речь идет о зафиксированных атаках с территории России в 2014 году на такие населенные пункты: Колесниковка, Камышное, Югановка, Меловое, Красная Таловка, Дмитровка и Победа.

Эксперт также отметила необходимость подачи всех возможных фактов о ситуации на Донбассе в офис прокурора МУС.

– Любой гражданин Украины может подать индивидуальную коммуникацию, что имеет место преступление, в МУС все обращения принимают, – сказала Светлана Валько.

Прокуратура Международного уголовного суда (Гаагский трибунал) в зафиксировала более 1,2 тысячи фактов вероятного совершения преступлений в Донбассе.

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