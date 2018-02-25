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Утренние впечатления воскресенья: как побороть храп

Утренние впечатления воскресенья: как побороть храп
Уважаемая редакция! Слышала, что храп вовсе не так безобиден, как принято считать. И что помимо неудобств домочадцам, обитающим под одной крышей с «храпуном», он может доставить проблемы со здоровьем. Так ли это?
Светлана Полежаева

Приводит к остановке дыхания


С храпом нужно бороться, утверждает врач-отоларинголог Мария Петренко.

– Храпом называют акустический феномен, который возникает на вдохе, иногда на выдохе. Его причина – в сужении пространства, по которому проходит воздух (нос, носоглотка, глотка или гортань). При этом любой храп ведет к кислородному голоданию головного мозга. Периодические остановки дыхания с прекращением сердечной деятельности называют синдромом ночного апноэ.

По словам специалиста, для ночного апноэ характерно прекращение легочной вентиляции во время сна более чем на 10 секунд. Чаще всего оно длится 20-30 секунд. При регулярных апноэ возникает нарушение структуры сна, появляется дневная сонливость, а вместе с этим – ухудшение памяти, снижение работоспособности, чувство хронической усталости. Можно сказать, что храп влияет на снижение интеллекта и качество жизни в целом.

Чаще виновато переедание


Самой распространенной причиной храпа является чрезмерное питание. Чем больше человек ест, тем громче и продолжительнее он храпит. Проблему избыточного веса и переедания (а заодно и храпа) можно решать с помощью эндокринолога, гастроэнтеролога или самостоятельно. В остальных же случаях нужно обращаться к отоларингологу. Например, если нарушено носовое дыхание, местом сужения для прохождения воздуха является нос, носоглотка. Так, причиной сужения пространства в носу могут быть кривые перегородки вследствие травмы, отечные носовые раковины в результате аллергических процессов, в носоглотке – аденоидные вегетации, увеличение язычной миндалины или деформирующие изменения на входе в гортань.

– Если в глотке сужается пространство, по которому проходит воздух, это может быть вызвано хроническим тонзиллитом, заболеванием небных миндалин, – перечисляет Мария Петренко.

Спреи, вкладыши и маски


По словам специалиста, сегодня широко применяются спреи, повышающие тонус мышц в области дыхательных путей, различные вкладыши, которые расширяют вход в нос. В арсенале нехирургических средств борьбы с храпом существуют специальные маски, через которые под давлением подается воздух. Пара ночей с такой маской, и человек может почувствовать разницу – качество сна несравнимо выше.

Еще один метод лечения – гимнастика, направленная на повышение мышечного тонуса дыхательных путей. На первых этапах этот метод достаточно эффективен, и если не лениться, вполне можно обойтись без оперативного вмешательства.

Если не обойтись без операции


Устранение деформации носовой перегородки, уменьшение носовых раковин - довольно распространенные операции, отмечает отоларинголог.

– Нередки случаи удаления аденоидных вегетаций в случае новообразований в носоглотке, увеличения носоглоточных миндалин или аденоидов. Что касается миндалин, то они либо подрезаются, либо полностью убираются, если имеются хронические очаги инфекции. К слову, гланды можно лечить и консервативно: промывание небных миндалин, облучение их лазером для повышения местного иммунитета и уменьшения воспалительных процессов, ингаляционная терапия и другие методы.

Ряд операций касается мягкого неба (мышечная пластинка, которая отделяет носоглотку и глотку). При храпе эта пластинка вибрирует и через время может стать в 3-4 раза больше. Эффективен способ лазерной коррекции мягкого неба. Этот метод позволяет восстановить анатомию неба бескровно, в амбулаторных условиях. При этом отек после операции будет минимальным.

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