Утренние впечатления воскресенья: как побороть храп 25 февраля 2018 г. Анна Борисова 0 0

Уважаемая редакция! Слышала, что храп вовсе не так безобиден, как принято считать. И что помимо неудобств домочадцам, обитающим под одной крышей с «храпуном», он может доставить проблемы со здоровьем. Так ли это?

Светлана Полежаева