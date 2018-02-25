Встречаем весну чистыми окнами – запасаемся гаджетами заранее

Несмотря на лютый мороз за окном – весна все равно придет. А значит придет и время мыть окна.
А пока можно запастись приспособлениями, которые очень помогут в этом деле.
Самое простое приспособление для мытья окон — стеклоочиститель. Он применяется для мытья окон, зеркал, керамической плитки. Это резиновый скребок, прикрепленный к емкости. При мытье окон в емкость всасывается жидкость со стекла, что предотвращает образование разводов и стекание грязной воды на пол.
Некоторые модели стеклоочистителей оснащены еще и пульверизатором, разбрызгивающим моющее средство по поверхности, которая затем протирается с помощью закрепленной на приспособлении насадки-салфетки. А оставшуюся влагу и загрязнения собирает резиновый скребок: грязная жидкость всасывается в специальную емкость за счет вакуума, создаваемого электронасосом. Аппарат работает от аккумулятора — у него нет проводов, мешающих уборке. В некоторых моделях пульверизатор встроенный — жидкость с моющим средством заливается непосредственно в полость скребка.
С помощью пароочистителей можно чистить не только керамическую плитку и стекло, но также стены и полы. Кроме того, их применяют для ухода за мягкой мебелью и даже для освежения одежды. Особенно удобны пароочистители в качестве мойщиков ванных комнат. Они прекрасно размягчают и удаляют даже застарелый известковый налет и ржавчину с плитки или сантехники. А в последнее время их все чаще применяют для очистки окон. Для каждого вида поверхности используется соответствующая насадка.
При стандартной механической уборке — например при протирании салфеткой — устраняется лишь верхний слой грязи. Эффективную же работу аппарата обеспечивает сочетание высокой температуры и мощной струи пара, которая способна проникнуть даже в поверхностные поры материала, разрушая загрязнения изнутри. Кстати, пароочистители эффективны и без моющих средств, что особенно важно для аллергиков.
Работать с таким прибором довольно просто: достаточно налить воду в специальный котел, где образуется пар, установить соответствующую очищаемой поверхности насадку и включить аппарат. Нагреваясь, вода преобразуется в пар, что, в зависимости от модели, может занять от одной до шести минут. Перед подачей пара стекло протирают насадкой-салфеткой, затем ее меняют на насадку для мойки и обдают окно горячим паром сверху вниз. Образовавшуюся влагу с загрязнениями удаляют резиновым скребком. Но имейте в виду: конденсат будет стекать вниз, поэтому следует заранее позаботиться о том, чтобы он не испортил стоящую рядом мебель или обои.
Для очистки окон можно воспользоваться и моющим пылесосом с входящей в комплект специальной насадкой. Работа ведется сверху вниз: чистая вода разбрызгивается, грязная всасывается. Основное преимущество такого аппарата — многофункциональность, ведь он способен проводить сухую и влажную уборку пола, стен, мебели, а также очищать окна. Но главное — не нужно покупать отдельный прибор для мытья окон.
Пластик требует особого ухода
Чтобы установленный стеклопакет служил как можно дольше — пару раз в год его необходимо осмотреть, смазать подвижные узлы, отрегулировать. И, конечно же, правильно помыть.
Если вы впервые моете пластиковые окна — обязательно удалите защитную пленку. Она рассчитана лишь на то, чтобы защитить от повреждений подоконник и рамы во время установки, а после монтажа ее нужно поскорее удалить. Имейте в виду: с каждым днем убрать ее будет все сложнее, поскольку при высокой температуре она практически намертво приклеивается к поверхности. У вас не получится не то что отмыть, но даже соскрести ее без потерь.
От обычной грязи пластиковые подоконники лучше помыть мыльным раствором. И не используйте никаких абразивных порошков, растворителей, кислот, сильных щелочей. Растворите нейтральное моющее средство в воде, пройдитесь смоченной в растворе тряпочкой, после этого вытрите насухо. Если нужно отмыть подоконник после ремонта — добавьте в стиральный порошок немного воды и нанесите на него полученную кашицу. Через несколько минут удалите. Строительная грязь должна уйти. Подоконники и другие пластиковые детали нужно протирать только мягкой тканью. И никаких жестких губок!
Не давайте грязи скапливаться в углах окна, а также в его запорном механизме, иначе он будет изнашиваться гораздо быстрее. Грязь из оконного запорного устройства можно легко удалить жесткой зубной щеткой.
Чем отмыть пластиковые окна? Наиболее простой вариант — воспользоваться магазинными спреями для очистки стекла. Сначала можно убрать основную грязь влажной ветошью, чтобы сэкономить средство для чистки окон. Дальше зигзагообразными движениями распылите спрей, вымойте обработанную часть стекла микрофиброй или другой мягкой тканью. Если есть стяжка для стекла, воспользуйтесь ею — она идеально снимает остатки растворившейся грязи.
Можно сделать отличное чистящее средство самостоятельно. Добавьте в воду несколько капель геля для мытья посуды, но только не жидкого мыла, иначе будет очень трудно избавиться от разводов. Вспеньте раствор губкой, пройдитесь по поверхности. Можно помыть стекло уксусным раствором (1:10)— проверенным бабушкиным средством.
Имейте в виду: не стоит бросаться мыть окна, как только заметили на них грязь и пыль. Оказывается, есть секреты не только о том, чем мыть пластиковые окна, но и когда это делать, при какой температуре. Выбирайте пасмурную погоду и время суток, когда солнышко уже не заглядывает в ваш дом. Палящие лучи моментально высушивают поверхность стекла и оставляют на ней невидимую пленку чистящих средств, превращающуюся в массу некрасивых разводов. Можно нанести на чистое стекло невидимую пленку, которая сохранит его от загрязнений.