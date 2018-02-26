Что нужно знать о нитроглицерине 26 февраля 2018 г. Анна Борисова 0 0

Уважаемая редакция! Моя знакомая утверждает, что я неправильно храню нитроглицерин – вот уже много лет, выходя из дома, я всегда кладу в косметичку пару таблеток, завернутых в салфетку. Возможно, я не знаю еще чего-то важного о нитроглицерине. Хотелось бы прояснить.

Вера Петровна Скорик



Нитроглицерин имеет свои особенности. Так, этот препарат очень легко улетучивается, поэтому хранить его нужно только в том флаконе, в котором он продавался, утверждает кардиолог Игорь Еременко.



– После того как флакон был открыт, препарат начнет терять свои свойства даже при соблюдении этих правил. Уже через два месяца его эффективность уменьшится на треть. При большом расходовании нитроглицерина есть смысл использовать его в таблетках. Если препарат применяется от случая к случаю – лучше выбрать аэрозоль, он предназначен для длительного хранения. Что касается таблетки, завернутой в бумагу, то она действовать не будет, – предупреждает врач.



Нужно помнить, что при применении препаратов нитроглицерина часто возникает преходящая головная боль, возможны головокружение, понижение артериального давления (особенно при вертикальном положении), а при передозировке - ортостатический коллапс, то есть резкое падение артериального давления при переходе из горизонтального в вертикальное положение.



Следует избегать попадания растворов нитроглицерина на кожу, так как препарат может всосаться и вызвать головную боль.



Противопоказания для приема нитроглицерина следующие: кровоизлияние в мозг, повышенное внутричерепное давление, выраженная гипотензия (пониженное артериальное давление), а также закрытоугольная форма глаукомы (повышенное внутриглазное давление). При открытоугольной форме глаукомы нитроглицерин не противопоказан.