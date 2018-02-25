Как украсить квартиру цветами

Соскучились по весне? Самое время прикупить парочку комнатных растений и украсить ими свое окошко.

Осторожно, пахиподиум!

Некоторые комнатные растения могут вызвать аллергические реакции или даже отравление у людей и домашних животных. Например, диффенбахия: все части этого растения содержат щавелевую кислоту, вызывающую раздражение слизистых оболочек. Красивые ягоды паслена ложноперечного могут стать причиной отравления. Кротон пестрый содержит бесцветный млечный сок, вызывающий контактную экзему при попадании на кожу. К другим распространенным растениям, которые содержат ядовитые или раздражающие вещества, относятся: молочай прекраснейший, молочай блестящий, пахиподиум Ламера.

Только не вздумайте покупать растения по случаю — в подземных переходах или крохотных ларьках, продающих все подряд. Лучше посетить специализированный магазин.В магазинах и выбор больше, и цены ниже, поскольку растения берут у производителя или даже выращивают сами. Кроме того, здесь сразу же можно приобрести все необходимое для ухода за цветами, начиная от качественной земли и горшков и заканчивая пульверизатором и удобрениями.Если хотите купить цветущее растение — старайтесь выбирать такое, которое еще не цвело: в период цветения зеленые друзья особенно чувствительны к любым переменам, и будет обидно, если в период акклиматизации на новом месте оно потеряет свои цветки. Если же растение уже цветет — выбирайте то, у которого больше бутонов и всего несколько распустившихся цветков. Всем цветущим растениям после периода цветения нужен покой. Поэтому вряд ли оно сможет сразу и в полной мере радовать вас своей декоративностью, ради чего, собственно, вы его и приобретаете.При покупке обратите внимание, чтобы листья были не вялыми и не тусклыми, с равномерной окраской, без желтизны или ожогов. На них не должно быть плесени, белого мучнистого или, наоборот, черного налета — все это могут быть следы болезни. Убедитесь, что на стебле и основаниях листьев нет паутинки, крохотных насекомых-вредителей и небольших коричневых бляшек.Теперь осмотрите горшок и землю. Между стенками горшка и земляным комом не должно быть пустот, на земляной поверхности и стенках горшка — плесени. Обратите внимание на дно горшка — если сквозь дренажные отверстия прорастают корни растения, это верный признак, что растению тесно. Само по себе это не опасно, но требующее пересадки растение медленнее растет, становится вялым и зацветет не скоро.Прежде чем выйти с растением из магазина, убедитесь, что оно хорошо завернуто и не повредится в дороге.Оказавшись в доме, растение должно пережить период акклиматизации. Поэтому в течение одной-двух недель оберегайте его от сквозняков и прямых солнечных лучей. Разместите его на это время в умеренно теплом месте и не поливайте слишком обильно. Самые нежные особи могут потерять лист-другой — не нужно паниковать по этому поводу. И только после акклиматизации можете ставить растение на заранее запланированное место и пересаживать в новый горшок, который будет больше нынешнего не более чем на пять сантиметров в диаметре.