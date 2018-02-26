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Как отличить грипп от других вирусных заболеваний

Как отличить грипп от других вирусных заболеваний
Подскажите, пожалуйста, по каким признакам можно отличить коварный грипп от другой вирусной инфекции.
Лилия Величко
— Отличить грипп можно по ярко выраженной интоксикации в начале заболевания. Обычно болезнь начинается с резкой слабости, ломоты в теле, головной боли, повышения температуры. Спустя сутки (иногда больше) появляются кашель и насморк. При других ОРВИ — ниже температура, не так ярко выражена интоксикация. Кроме того, заболевание «стартует» с кашля, насморка, слезотечения, — объясняет терапевт Ирина Павленко. — Важно с первыми признаками гриппа ввести постельный режим, не забывая при этом про обильное питье. Жаропонижающими желательно не злоупотреблять. Можно применять противовирусные препараты. Если через два-три дня с начала заболевания держится температура, присоединяются симптомы вовлечения дыхательных путей вплоть до нижних отделов — кашель, мокрота, одышка, — нужно обязательно обращаться к врачу.

Грипп коварен. Это заболевание, при котором человек особенно уязвим в период выздоровления. Именно при гриппе часто возникают осложнения, зачастую оттого, что пациент раньше времени начинает проявлять активность. Ослабленный человек сталкивается с новыми вирусами (бактериями), что вызывает серьезный воспалительный процесс.

Грипп – острое инфекционное заболевание дыхательных путей, вызываемое вирусом гриппа. Входит в группу острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Больной заразен с первых часов заболевания и до пятого-седьмого дня болезни. Впервые вирус был выделен в 1930 годы. Вирусы гриппа относятся к семейству Ortomyxoviridae, которое включает роды Influenza A, B, С. Во многих европейских языках грипп называют инфлюэнцей – название возникло в Риме в середине XVIII века в связи с потенциальной вирулентностью заражения.

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