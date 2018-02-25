Харьков

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В Харькове случилась очередная авария на теплотрассе

В Харькове случилась очередная авария на теплотрассе
Серьезная авария на тепломагистрали произошла в Немышлянском районе Харькова 24 февраля.
Как сообщили в Госслужбе по ЧС Украины, без теплоснабжения остались 666 объектов жилой и социально-бытовой сферы в двух районах города.

В результате прорыва трубы магистральной теплосети диаметром 700 мм без теплоснабжения остались 605 многоэтажных жилых домов, 26 школ, 21 детский сад, 14 лечебных заведений (из них 4 – стационары).

Повторные прорывы произошли в 21:00, а также 25 февраля – в 2:00 и 5:00.

По состоянию на 7:00 остается без теплоснабжения 144 объекта жилой и социально-бытовой сферы (восстановлено 522) в двух районах города, а именно: 129 домов (восстановлено 476), 7 детских садов (восстановлено 14), 5 лечебных учреждений (восстановлено 9) и 3 школы (восстановлено 23).

К ремонтным работам привлечены аварийные бригады КП «Харьковские тепловые сети» и «Жилкомсервис». Создан штаб во главе с первым заместителем городского головы Игорем Тереховым. Он сообщил, что в 130 зданий тепло подадут 25 февраля. По его словам, для восстановления подачи тепла нужно три-четыре часа.

– 130 домов у нас отключены. Мы всем необходимым их обеспечили, – сообщил Игорь Терехов «Громадському радіо». – Это вопрос времени – трех-четырех часов.

Он добавил, что температура в помещениях держится в пределах допустимой.

Напомним, накануне, 22 февраля произошла масштабная авария на теплотрассе, которая идет от ТЭЦ-5. Из-за прорыва магистральной трубы лишились теплоснабжения и горячей воды четыре сотни объектов в Киевском и Шевченковском районах Харькова – это, главным образом, жилые дома, школы, детсады, больницы и поликлиники.

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