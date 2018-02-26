Обзор новостей за 19—25 февраля: самое важное в мире, Украине и Харькове за неделю (аудио)
26 февраля 2018 г.
Оксана Санина
фото: Богдан Дияконович
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Прошедшая неделя выдалась стабильно печальной. Вроде бы ничего особо плохого не произошло, но память подсказывает другое.
В аудиоподкасте использован саундтрек фильма
«Человек с бульвара Капуцинов»: музыка Геннадия Гладкова, слова Юлия Кима, поет Андрей Миронов
В понедельник Украина вспоминала героев Небесной сотни – людей, которые вышли на мирный протест и погибли от снайперских пуль в самом центре столицы четыре года назад. Увы, их уже не вернуть, но все еще в наших силах сделать так, чтобы жертва не оказалась напрасной…
В тот же день начался православный Великий пост – самый длительный из многодневных постов, установленных церковью. Великий пост, называемый еще Святой четыредесятницей, был установлен в первые века христианства в память о том, как сам Иисус Христос 40 дней постился, голодая в пустыне, перед выходом на проповедь. В течение этого времени верующий должен полностью отказаться от продуктов животного происхождения: мяса, молока, сыра, масла, сметаны, яиц, жира.
Впрочем, с каждым годом соблюдать пост становится все легче – труднее не соблюдать. Ибо за последний год даже борщовый набор в Украине подорожал на треть. Если в январе 2018-го он стоил 31 грн 40 коп, то год назад его цена составляла 23 грн 30 коп. И это же только борщ… А ним одним сыт не будешь.
Хотя… итальянская «Рома», которая не поленилась приехать в Харьков на матч с «Шахтером», питалась, судя по райдеру, исключительно льдом и фруктами. Для тренировки и на день матча представители команды заказали 100 кг замороженной воды, 200 пол-литровых бутылок обычной, чай-кофе и свежие фрукты (бананы, ананасы и яблоки). Есть подозрение, что это команду и подкосило…
Вторник начался с перемен. Стало известно, что с нового учебного года порядки в харьковских школах изменятся – станут более свободными: учителя смогут самостоятельно выбирать учебники, методику обучения, а качество образования будет контролироваться посредством государственных экзаменов и сертификации учителей.
Кроме того, в Харьковской области создадут Центр управления нарядами полиции. Предполагается, что при получении обращения диспетчеры центра будут видеть все патрули на карте, на которую выведут камеры видеонаблюдения в городе. Это сократит время прибытия патруля на место преступления до 3-7 минут.
Тем не менее, даже самые мобильные патрули могут иногда не успеть. Никто, к примеру, не помог американской актрисе Шарлин Йи, сыгравшей доктора Чи Пак в сериале «Доктор Хаус». Она обвинила шок-рокера Мэрилина Мэнсона в домогательствах и неподобающем поведении.
– Это произошло очень давно – на съемках последнего сезона «Доктора Хауса». Он посетил нашу площадку, потому что обожал сериал, и стал домогаться к каждой женщине из съемочной группы, – поведала Йи.
Вы Мэнсона видели? Девушке можно только посочувствовать…
С другой стороны, если бы это происходило в Харькове, люди могли бы сразу оформить даже такие отношения официально. Ибо в День влюбленных, в среду, в Украине проходила акция «Любовь вне времени», в рамках которой брак можно было зарегистрировать до ночи. Включительно. В Харькове до полуночи работал Харьковский городской отдел государственной регистрации актов гражданского состояния и успел «забраковать» 143 пары.
– Антитеррористическая операция сыграла крайне важную роль на первом этапе отпора агрессору. Более того, в формате антитеррористической операции освободили более двух третей оккупированного Донбасса... Можем констатировать, что прямое вторжение подразделений Российской Федерации стало помехой полному и успешному завершению АТО. Если бы у нас не было регулярных подразделений армии, которая пересекла границу, напала на вымотанную украинскую армию, сомнений в эффективности и завершении операции у меня нет, – заявил Петр Порошенко.
В четверг информация о завершении АТО обросла некоторыми подробностями. Как разъяснили власти, после антитеррористической операции начнется операция Объединенных сил.
– Закон, который 20 февраля был подписан президентом Украины, систематизирует применения ВСУ для выполнения тех задач, которые они выполняли в АТО, и изменение формата основной операции. Будет завершена АТО, и мы перейдем к операции Объединенных сил. Это предполагает четкую структуру системы управления, подчиненность определенных сил и средств военному руководству, создание объединенного оперативного штаба как основного органа управления этой операции на территории Донецкой и Луганской областей, – заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко.
«Гуманитарная колонна МЧС России достигла пунктов пропуска «Донецк» и «Матвеев Курган» на российско-украинской границе. Весь груз в полном объеме будет выгружаться на пунктах приема Донецкой и Луганской областей и в последствие будет распределяться нуждающемуся населению Донбасса», – заявили в российском МЧС.
Вот же ж молодцы! И благодарность за их деяния их рано или поздно настигнет.
Так, уже в ближайшее время телеканал National Geographic покажет документальный фильм о катастрофе самолета МН17, который был сбит на востоке Украины. Создатели фильма имели эксклюзивную возможность пообщаться с представителями Совета безопасности Нидерландов, которые занимаются расследованием катастрофы. Фильм освещает проблемы, с которыми столкнулись следователи во время расследования катастрофы, однако он не ответит на вопрос «кто виноват?».
Да и на вопрос «Что делать?» однозначного ответа тоже пока нет. Но время все расставит по своим местам…
– Сверхскоростные железные дороги, движующиеся со скоростью 250-300 км/час уходят в прошлое с появлением Hyperloop, – заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян.
По замыслу его создателя, новое транспортное средство будет в два раза быстрее самолета и в 3-4 раза быстрее скоростного поезда. К примеру, время в пути от Лос-Анджелеса до Сан-Франциско (расстояние 561 км по прямой) займет всего 30 минут. Прямо Нью-Васюки какие-то…
Как писал поэт, «жаль только жить в эту пору прекрасную уж не придется – ни мне, ни тебе»…
Не даром же в пятницу«Укрзалізниця» и General Eleсtric подписали контракт на миллиард. Компании заключили рамочное 15-летнее соглашение о партнерстве в обновлении и модернизации подвижного тягового состава. То есть ездить нам еще долго придется по старинке – медленно, но дай бог, чтобы уверенно.
– В этом курортном сезоне следует ждать снижения стоимости отдыха. Роста цен не будет 100%, а вот снижение – возможно. Мы активно работаем над программами, чтобы это снижение обеспечить, и рынок слышит нас, – сообщил так называемый министр курортов и туризма республики некто Вадим Волченко.
Очевидно, это делается из-за того, что знакомые до боли пляжи нынче даже в зимнее время года под завязку забиты отдыхающими. В чем логика последней фразы, спросите вы? А это примерно как про суслика: мы ее не видим, а она есть.
«Этот фильм – история офицеров, солдат и матросов, которые во время захвата Крыма не изменили своей присяге на верность народу Украины. Продолжая выполнение своих военных обязанностей на земле, море и в воздухе, непосредственные участники рассказывают о вторжении и аннексию украинского Крыма», – рассказывают авторы о картине.
В выходные людям положено отдыхать. Но многие даже в такие дни готовы на все, чтобы ускорить движение нейронов в головном мозге, впрыснуть в кровь немного адреналина и заставить сердце биться учащенно. Харьковчанам для подобного эффекта много не надо: достаточно лишь выбраться в выходной день в театр или кино, рискнув при этом не здоровьем и жизнью, а всего лишь парой часов свободного времени.