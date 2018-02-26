Харьковчанка Элина Свитолина выиграла турнир в Дубае 26 февраля 2018 г. автор: Николай Коперник 0 0

Первая ракетка Украины Элина Свитолина защитила свой чемпионский титул на Dubai Tennis Championships категории WTA Premier.

В решающем поединке турнира, призовой фонд которого составил $2,3 млн, украинская теннисистка нанесла поражение россиянке Дарье Касаткиной – 6:4, 6:0. Для победы в финале Элине Свитолиной понадобился один час и 12 минут.



Напомним, Элина Свитолина удачно стартовала в дубайском турнире. Во втором круге она обыграла китаянку Ван Цян. А затем в двух сетах переиграла представительницу Японии Наоми Осаку и вышла в полуфинал турнира. Где за один час и 25 минут харьковчанка обыграла экс-первую ракетку мира немку Анжелику Кербер в двух сетах (6:3, 6:3).



Нынешняя победа – одиннадцатая в карьере Элины Свитолиной. По этому показателю она сравнялась с Андреем Медведевым, который единолично возглавлял список самых успешных украинских теннисистов.



И вторая победа в нынешнем году – в январе харьковская теннисистка была первой на турнире в Брисбене. Кроме того, Элина Свитолина дошла до четвертьфинала Australian Open, что является лучшим достижением в истории украинского тенниса.