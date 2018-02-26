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Харьковчанка Элина Свитолина выиграла турнир в Дубае

Харьковчанка Элина Свитолина выиграла турнир в Дубае
Первая ракетка Украины Элина Свитолина защитила свой чемпионский титул на Dubai Tennis Championships категории WTA Premier.
В решающем поединке турнира, призовой фонд которого составил $2,3 млн, украинская теннисистка нанесла поражение россиянке Дарье Касаткиной – 6:4, 6:0. Для победы в финале Элине Свитолиной понадобился один час и 12 минут.

Напомним, Элина Свитолина удачно стартовала в дубайском турнире. Во втором круге она обыграла китаянку Ван Цян. А затем в двух сетах переиграла представительницу Японии Наоми Осаку и вышла в полуфинал турнира. Где за один час и 25 минут харьковчанка обыграла экс-первую ракетку мира немку Анжелику Кербер в двух сетах (6:3, 6:3).

Нынешняя победа – одиннадцатая в карьере Элины Свитолиной. По этому показателю она сравнялась с Андреем Медведевым, который единолично возглавлял список самых успешных украинских теннисистов.

И вторая победа в нынешнем году – в январе харьковская теннисистка была первой на турнире в Брисбене. Кроме того, Элина Свитолина дошла до четвертьфинала Australian Open, что является лучшим достижением в истории украинского тенниса.

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