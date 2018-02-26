Кто из харьковчан останется сегодня без воды: список адресов 26 февраля 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

В части домов города временно прекращено водоснабжение.

В частности, холодной воды сегодня не будет по следующим адресам:



Индустриальный район:

ул. Роганская, 15 (п. №6, стояк) до 17:00 26.02.18 г.; ул. Библика (2-й Пятилетки), 5 (п. №3.4) до 20:00 26.02.18 г.



Киевский район:

пр. Жуковского, 1 (спаренный стояк); пр. Академика Курчатова, 21 (п. №3, стояк) до 17:00 26.02.18 г.; ул. Астрономическая, 39 (п. №4, стояк) до 20:00 26.02.18 г.



Московский район:

ул. Гвардейцев Широнинцев, 5-а (п. №4, стояк); ул. Валентиновская (Блюхера), 33 (п. №2, стояк) до 20:00 26.02.18 г.



Новобаварский район:

ул. Конторская (Краснооктябрьская), 13/2 (п. №1); до 20:00 26.02.18 г.



Основянский район:

ул. Грозненская, 40 (п. №1, стояк) до 20:00 26.02.18 г.



Шевченковский район:

пр. Победы, 78-в (п. №3, стояк); ул. Клочковская, 197 (п. №8, спаренный стояк) до 20:00 26.02.18 г.