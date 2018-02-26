В Пхенчхане завершились Олимпийские игры 26 февраля 2018 г. источник 0 0

В южнокорейском Пхенчхане завершилась церемония закрытия XXIII зимних Олимпийских игр.

В начале красочной шоу-программы, длившейся около двух часов, прошел парад участников Игр.



Флаг Украины нес единственный медалист в составе «сине-желтой» команды - чемпион Олимпиады-2018 Александр Абраменко.



Отметим, что Международный олимпийский комитет не разрешил спортсменам России пройти под своим флагом. Как и на открытии, россияне появились под нейтральным олимпийским знаменем.



В рамках яркого представления зрители увидели шоу дронов, впечатляющую постановку с участием десятков артистов и мощными спецэффектами «Ось времени».



Кроме того, состоялась передача олимпийской эстафеты следующим хозяевам зимних Игр - в 2022 году «белая» Олимпиада состоится в Пекине.