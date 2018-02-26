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В Пхенчхане завершились Олимпийские игры

В Пхенчхане завершились Олимпийские игры
В южнокорейском Пхенчхане завершилась церемония закрытия XXIII зимних Олимпийских игр.
В начале красочной шоу-программы, длившейся около двух часов, прошел парад участников Игр.

Флаг Украины нес единственный медалист в составе «сине-желтой» команды - чемпион Олимпиады-2018 Александр Абраменко.

Отметим, что Международный олимпийский комитет не разрешил спортсменам России пройти под своим флагом. Как и на открытии, россияне появились под нейтральным олимпийским знаменем.

В рамках яркого представления зрители увидели шоу дронов, впечатляющую постановку с участием десятков артистов и мощными спецэффектами «Ось времени».

Кроме того, состоялась передача олимпийской эстафеты следующим хозяевам зимних Игр - в 2022 году «белая» Олимпиада состоится в Пекине. 

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