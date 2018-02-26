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В Харьковской области дадут названия округам

В Харьковской области дадут названия округам
Госпитальным округам в Харьковской области дадут названия.
Как сообщили в Харьковском облсовете, вопрос о внесении изменений в проект формирования госпитальных округов Харьковской области, утвержденный решением областного совета от 31 августа 2017 года, вынесут на сессию облсовета 1 марта.

Названия округов:

    Первый округ - город Харьков;
    Второй округ - город Люботин, Харьковский район;
    Третий округ - Великобурлукский, Волчанский, Шевченковский, Купянский, Двуречанский районы;
    Четвертый округ - Змиевской, Нововодолажский, Чугуевский, Печенежский районы;
    Пятый округ - Балаклейский, Изюмский, Барвенковский, Боровской, Первомайский районы;
    Шестой округ - Сахновщинский, Красноградский, Лозовской, Близнюковский, Кегичевский, Зачепиловский районы;
    Седьмой округ - Богодуховский, Краснокутский, Коломакский, Валковский, Золочевский, Дергачевский районы.

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