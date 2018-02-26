В Харьковской области дадут названия округам 26 февраля 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Госпитальным округам в Харьковской области дадут названия.

Как сообщили в Харьковском облсовете, вопрос о внесении изменений в проект формирования госпитальных округов Харьковской области, утвержденный решением областного совета от 31 августа 2017 года, вынесут на сессию облсовета 1 марта.



Названия округов:



Первый округ - город Харьков;

Второй округ - город Люботин, Харьковский район;

Третий округ - Великобурлукский, Волчанский, Шевченковский, Купянский, Двуречанский районы;

Четвертый округ - Змиевской, Нововодолажский, Чугуевский, Печенежский районы;

Пятый округ - Балаклейский, Изюмский, Барвенковский, Боровской, Первомайский районы;

Шестой округ - Сахновщинский, Красноградский, Лозовской, Близнюковский, Кегичевский, Зачепиловский районы;

Седьмой округ - Богодуховский, Краснокутский, Коломакский, Валковский, Золочевский, Дергачевский районы.