В Харьковской области дадут названия округам

Госпитальным округам в Харьковской области дадут названия.
Как сообщили в Харьковском облсовете, вопрос о внесении изменений в проект формирования госпитальных округов Харьковской области, утвержденный решением областного совета от 31 августа 2017 года, вынесут на сессию облсовета 1 марта.
Названия округов:
Первый округ - город Харьков;
Второй округ - город Люботин, Харьковский район;
Третий округ - Великобурлукский, Волчанский, Шевченковский, Купянский, Двуречанский районы;
Четвертый округ - Змиевской, Нововодолажский, Чугуевский, Печенежский районы;
Пятый округ - Балаклейский, Изюмский, Барвенковский, Боровской, Первомайский районы;
Шестой округ - Сахновщинский, Красноградский, Лозовской, Близнюковский, Кегичевский, Зачепиловский районы;
Седьмой округ - Богодуховский, Краснокутский, Коломакский, Валковский, Золочевский, Дергачевский районы.