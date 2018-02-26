Сегодня День сопротивления российской оккупации Крыма 26 февраля 2018 г. источник 0 1

Четыре года назад, 26 февраля 2014 года, в Симферополе состоялся многотысячный митинг крымских татар и проукраинских активистов в поддержку территориальной целостности Украины.

В противовес этому митингу был организован митинг «Русского единства» под руководством приспешника российских оккупантов Сергея Аксенова.



В тот день в результате столкновений два человека погибли и несколько десятков получили ранения. Впоследствии, после оккупации Крыма, следственный комитет России возбудил по данному факту уголовное дело (так называемое «дело 26 февраля») и устроил политическое судилище над Ахтемом Чийгозом, Мустафой Дегерменджи, Али Асановым и другими крымскотатарскими активистами.



Уже на следующий день, 27 февраля, спецподразделения ГРУ России заняли здания Верховной Рады и Совета Министров Крыма. Тогда же Верховная Рада Крыма по требованию захватчиков объявила о проведении на полуострове референдума о присоединении к России. Планировалось, что голосование проведут 25 мая, однако затем его перенесли на 16 марта.



«Мы разошлись, будучи уверенными, что спасли Крым, себя и Украину, - вспоминал спустя время лидер крымских татар Рефат Чубаров. - Я и думать не мог, что получится так, как получилось 27-го утром».



В течение следующих нескольких дней улицы городов и магистральные дороги полуострова заполнили российские войска. «Зеленые человечки» захватили административные здания, осадили гарнизоны Вооруженных сил Украины, морские порты и аэропорты. Руководство России неоднократно утверждало, что эти вооруженные люди не являются российскими военнослужащими. Однако после оккупации полуострова и проведения там фейкового «референдума о статусе Крыма» россияне признали, что «зеленые человечки» были военнослужащими ВС РФ.

Читайте также: Совет Европы может заставить РФ прекратить репрессии в Крыму - Кулеба



1 марта 2014 года Совет Федерации России поддержал обращение президента Путина о разрешении на применение ВС РФ на территории Украины. В свою очередь, СНБО Украины из-за агрессии России принял решение привести вооруженные силы Украины в полную боевую готовность.



Международные организации признали оккупацию и аннексию полуострова незаконными и осудили действия России. В частности, за это время было принято три резолюции ООН по Крыму. Вместе с тем, ряд западных стран ввели против РФ экономические санкции.



С тех пор прошло четыре года и ситуация на аннексированном Россией украинском полуострове остается напряженной: оккупанты выбрали тактику запугивания и террора местного населения. Сейчас в Крыму запрещена деятельность Меджлиса крымскотатарского народа. Волна за волной проходят репрессии, обыски и незаконные задержания. Страна агрессор цинично пренебрегает основополагающими правами и свободами человека и международным правом.