Крым

  • 115
    •  / 

Сегодня День сопротивления российской оккупации Крыма

Сегодня День сопротивления российской оккупации Крыма
Четыре года назад, 26 февраля 2014 года, в Симферополе состоялся многотысячный митинг крымских татар и проукраинских активистов в поддержку территориальной целостности Украины.
В противовес этому митингу был организован митинг «Русского единства» под руководством приспешника российских оккупантов Сергея Аксенова.

В тот день в результате столкновений два человека погибли и несколько десятков получили ранения. Впоследствии, после оккупации Крыма, следственный комитет России возбудил по данному факту уголовное дело (так называемое «дело 26 февраля») и устроил политическое судилище над Ахтемом Чийгозом, Мустафой Дегерменджи, Али Асановым и другими крымскотатарскими активистами.

Уже на следующий день, 27 февраля, спецподразделения ГРУ России заняли здания Верховной Рады и Совета Министров Крыма. Тогда же Верховная Рада Крыма по требованию захватчиков объявила о проведении на полуострове референдума о присоединении к России. Планировалось, что голосование проведут 25 мая, однако затем его перенесли на 16 марта.

«Мы разошлись, будучи уверенными, что спасли Крым, себя и Украину, - вспоминал спустя время лидер крымских татар Рефат Чубаров. - Я и думать не мог, что получится так, как получилось 27-го утром».

В течение следующих нескольких дней улицы городов и магистральные дороги полуострова заполнили российские войска. «Зеленые человечки» захватили административные здания, осадили гарнизоны Вооруженных сил Украины, морские порты и аэропорты. Руководство России неоднократно утверждало, что эти вооруженные люди не являются российскими военнослужащими. Однако после оккупации полуострова и проведения там фейкового «референдума о статусе Крыма» россияне признали, что «зеленые человечки» были военнослужащими ВС РФ.
Читайте также: Совет Европы может заставить РФ прекратить репрессии в Крыму - Кулеба

1 марта 2014 года Совет Федерации России поддержал обращение президента Путина о разрешении на применение ВС РФ на территории Украины. В свою очередь, СНБО Украины из-за агрессии России принял решение привести вооруженные силы Украины в полную боевую готовность.

Международные организации признали оккупацию и аннексию полуострова незаконными и осудили действия России. В частности, за это время было принято три резолюции ООН по Крыму. Вместе с тем, ряд западных стран ввели против РФ экономические санкции.

С тех пор прошло четыре года и ситуация на аннексированном Россией украинском полуострове остается напряженной: оккупанты выбрали тактику запугивания и террора местного населения. Сейчас в Крыму запрещена деятельность Меджлиса крымскотатарского народа. Волна за волной проходят репрессии, обыски и незаконные задержания. Страна агрессор цинично пренебрегает основополагающими правами и свободами человека и международным правом.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter


Лента новостей26 февраля

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.7548 грн
100 EUR 3319.33 грн
100 USD 2698.87 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи