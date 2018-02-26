В США бушуют торнадо: есть жертвы 26 февраля 2018 г. источник 0 0

Минимум четверо человек погибло от трех разрушительных торнадо, что атаковали юго-восточную часть США, большая часть инфраструктуры пострадала в результате сильного ветра и наводнений.

Как об информирует ABC News, скорость ветра в отдельных местах превышала 110 км/ч.



Разрушительный ветер был зарегистрирован в штатах Кентукки, Теннесси и Арканзас. Три случая гибели людей зафиксированы в штате Кентукки, четвертая смерть – в штате Арканзас.



Один человек погиб прямо в доме, который был разрушен мощным ветром. В других двух случаях люди не смогли выбраться из машин, которые смыло потоками воды. Четвертый инцидент произошел из-за того, что ветер перевернул прицеп, который придавил мужчину.