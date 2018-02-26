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В США бушуют торнадо: есть жертвы

В США бушуют торнадо: есть жертвы
Минимум четверо человек погибло от трех разрушительных торнадо, что атаковали юго-восточную часть США, большая часть инфраструктуры пострадала в результате сильного ветра и наводнений.
Как об информирует ABC News, скорость ветра в отдельных местах превышала 110 км/ч.

Разрушительный ветер был зарегистрирован в штатах Кентукки, Теннесси и Арканзас. Три случая гибели людей зафиксированы в штате Кентукки, четвертая смерть – в штате Арканзас.

Один человек погиб прямо в доме, который был разрушен мощным ветром. В других двух случаях люди не смогли выбраться из машин, которые смыло потоками воды. Четвертый инцидент произошел из-за того, что ветер перевернул прицеп, который придавил мужчину.

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