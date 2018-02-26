Осужденным хотят разрешить держать домашних питомцев 26 февраля 2018 г. источник 0 0

Министерство юстиции намерено разрешить заключенным содержать своих домашних животных в местах заключения.

Как рассказал замминистра юстиции по пенитенциарной системе Денис Чернышов в интервью газете "Сегодня", Минюст готовит изменения в правила внутреннего распорядка заключенных.



"(Предлагаем) разрешить занятия спортом и даже держать домашних животных... Пусть заботятся о ком-то, хотя бы о рыбках", - сказал Чернышов.



В частности, рассматривается вопрос установки в камерах пластиковых аквариумов с рыбками. Также предлагается разрешить осужденным содержать кошек и собак не бойцовских пород.



Напомним, в октябре 2016 года заключенным официально разрешили пользоваться интернетом. При этом им запретили посещать социальные сети, а также сайты эротического и порнографического содержания.



Минюст также предлагает ввести уроки английского в колониях для несовершеннолетних.