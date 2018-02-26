В Шотландии появится отель, где из кранов будет течь пиво 26 февраля 2018 г. источник 0 0

Пивной бренд BrewDog из Шотландии откроет необычный отель DogHouse из 26 номеров, каждый из которых оборудуют специальным краном, из которого круглосуточно можно будет пить пиво.

Как сообщает Sostav, согласно проекту, в ванных будут находится холодильники со всеми видами хмельной продукции BrewDog.



Отель DogHouse будет находится возле пивоваренного завода, поэтому проблем с пивоснабжением у постояльцев, скорее всего, не будет. По словам создателей, пивной отель откроется в начале 2019 года.



Идея открыть отель для любителей крафтового пива у компании BrewDog возникла еще в 2009 году. За 10 лет бренду удалось собрать более 70 миллионов долларов от 73 тысяч инвесторов. Все, кто вложил средства в разработку и строительство отеля, получат статус особых гостей.



По мнению соучредител BrewDog Джеймса Уатта, пивной отель станет уникальным местом, где каждый желающий сможет достичь «пивной нирваны».