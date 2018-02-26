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В Шотландии появится отель, где из кранов будет течь пиво

В Шотландии появится отель, где из кранов будет течь пиво
Пивной бренд BrewDog из Шотландии откроет необычный отель DogHouse из 26 номеров, каждый из которых оборудуют специальным краном, из которого круглосуточно можно будет пить пиво.
Как сообщает Sostav, согласно проекту, в ванных будут находится холодильники со всеми видами хмельной продукции BrewDog.

Отель DogHouse будет находится возле пивоваренного завода, поэтому проблем с пивоснабжением у постояльцев, скорее всего, не будет. По словам создателей, пивной отель откроется в начале 2019 года.

Идея открыть отель для любителей крафтового пива у компании BrewDog возникла еще в 2009 году. За 10 лет бренду удалось собрать более 70 миллионов долларов от 73 тысяч инвесторов. Все, кто вложил средства в разработку и строительство отеля, получат статус особых гостей.

По мнению соучредител BrewDog Джеймса Уатта, пивной отель станет уникальным местом, где каждый желающий сможет достичь «пивной нирваны».

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