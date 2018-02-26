В Украине запасы газа снизились почти на 40% 26 февраля 2018 г. источник 0 0

Украина с начала отопительного сезона снизила запасы природного газа в своих подземных хранилищах (ПХГ) на 38,6% (на 6,55 млрд куб. м) – до 10,42 млрд куб. м.

Среднесуточный отбор в ноябре составил 24,85 млн куб. м, в декабре – 46,05 млн куб. м, в январе – 70,24 млн куб. м, 1-24 февраля – 87,08 млн куб. м, в т.ч. 24 февраля – 98,74 млн куб. м, свидетельствуют данные "Укртрансгаза".



Отбор газа из хранилищ год назад – 24 февраля 2017 года – составил 21,4 млн куб. м при запасах 8,4 млрд куб. м. Таким образом, сейчас запасы газа в украинских ПХГ на 24% больше, чем в конце февраля 2017 года.



В течение последних суток с ПХГ Украины было отобрано 98,75 млн кубометров газа. Сейчас украинские хранилища заполнены на 33%.



Накануне Украина из-за морозов увеличила отбор газа из ПХГ на 7% – до уровня 101 млн куб. м. Это был крупнейший объем с начала нынешнего отопительного сезона.