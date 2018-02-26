Экономика

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В Украине запасы газа снизились почти на 40%

В Украине запасы газа снизились почти на 40%
Украина с начала отопительного сезона снизила запасы природного газа в своих подземных хранилищах (ПХГ) на 38,6% (на 6,55 млрд куб. м) – до 10,42 млрд куб. м.
Среднесуточный отбор в ноябре составил 24,85 млн куб. м, в декабре – 46,05 млн куб. м, в январе – 70,24 млн куб. м, 1-24 февраля – 87,08 млн куб. м, в т.ч. 24 февраля – 98,74 млн куб. м, свидетельствуют данные "Укртрансгаза".

Отбор газа из хранилищ год назад – 24 февраля 2017 года – составил 21,4 млн куб. м при запасах 8,4  млрд куб. м. Таким образом, сейчас запасы газа в украинских ПХГ на 24% больше, чем в конце февраля 2017 года.

В течение последних суток с ПХГ Украины было отобрано 98,75 млн кубометров газа. Сейчас украинские хранилища заполнены на 33%.

Накануне Украина из-за морозов увеличила отбор газа из ПХГ на 7% – до уровня 101 млн куб. м. Это был крупнейший объем с начала нынешнего отопительного сезона.

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