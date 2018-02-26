Анджей Дуда обвинил украинцев в геноциде поляков 26 февраля 2018 г. источник 0 0

Президент Польши Анджей Дуда обвинил украинцев в геноциде поляков в селе Гута Пеняцкая в 1944 году.

Соответствующее обращение польского лидера зачитал госсекретарь его канцелярии Адам Квятковский во время чествования 74 годовщины преступлений в селе Гута Пеняцкая в 1944 году, передает gazeta.ua со ссылкой на Niezalezna.pl.



"Преступление геноцида, который совершали здесь украинские солдаты и полицейские на службе гитлеровского Третьего Рейха, а также украинские националисты, привело к уничтожению около тысячи человек - польских жителей Гуты Пеняцкой, евреев и беженцев из других городов Волыни и Подолья, которых они прятали", - говорится в письме.



Дуда призвал поляков "не забывать о преступлениях в Гуте Пеняцкой". Вместе с тем он подчеркнул, что поляки стремятся к хорошим отношениям с украинцами, но будущее надо "строить на основе истины, а не лжи или отрицаниях".



"Наши страны нуждаются друг в друге, чтобы быть сильными и безопасными. Поэтому нам также нужна память и правда о том, что произошло здесь 28 февраля 1944 года. Чтобы ничего подобного не происходило снова, и чтобы наши отношения основывались на прочном фундаменте и взаимном доверии", - добавил он.



Отметим, что президент Польши в 1995-2005 годах Александр Квасневский считает, что скандал между Польшей и Украиной никому не нужен. Он признал, что польское правительство очень серьезно занимается политизацией истории. И призвал делать все, чтобы история была известна и никто больше не допускал трагических ошибок в будущем.