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Анджей Дуда обвинил украинцев в геноциде поляков

Анджей Дуда обвинил украинцев в геноциде поляков
Президент Польши Анджей Дуда обвинил украинцев в геноциде поляков в селе Гута Пеняцкая в 1944 году.
Соответствующее обращение польского лидера зачитал госсекретарь его канцелярии Адам Квятковский во время чествования 74 годовщины преступлений в селе Гута Пеняцкая в 1944 году, передает gazeta.ua со ссылкой на Niezalezna.pl.

"Преступление геноцида, который совершали здесь украинские солдаты и полицейские на службе гитлеровского Третьего Рейха, а также украинские националисты, привело к уничтожению около тысячи человек - польских жителей Гуты Пеняцкой, евреев и беженцев из других городов Волыни и Подолья, которых они прятали", - говорится в письме.

Дуда призвал поляков "не забывать о преступлениях в Гуте Пеняцкой". Вместе с тем он подчеркнул, что поляки стремятся к хорошим отношениям с украинцами, но будущее надо "строить на основе истины, а не лжи или отрицаниях".

"Наши страны нуждаются друг в друге, чтобы быть сильными и безопасными. Поэтому нам также нужна память и правда о том, что произошло здесь 28 февраля 1944 года. Чтобы ничего подобного не происходило снова, и чтобы наши отношения основывались на прочном фундаменте и взаимном доверии", - добавил он.

Отметим, что президент Польши в 1995-2005 годах Александр Квасневский считает, что скандал между Польшей и Украиной никому не нужен. Он признал, что польское правительство очень серьезно занимается политизацией истории. И призвал делать все, чтобы история была известна и никто больше не допускал трагических ошибок в будущем.

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