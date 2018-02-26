Авария на тепломагистрали в Харькове: без отопления остается четыре десятка домов

Как сообщается в оперативной информации на сайте Главного управления Госслужбы по ЧС Украины в Харьковской области, по состоянию на 11.30 26 февраля обеспечено теплоснабжение объектов социально-бытовой сферы.
Продолжается заполнение теплоносителем тепловых магистралей. Температура в квартирах поддерживается на уровне 12-14 градусов тепла, отметили в облуправлении ГСЧС.
Функционирует 10 пунктов обогрева, в том числе четыре стационарных пункта обогрева на базе общеобразовательных школ и 6 мобильных пунктов обогрева ГСЧС.
Напомним, это уже вторая за несколько дней авария на тепломагистрали. В результате нескольких порывов в Немышлянском районе 24 и 25 февраля без теплоснабжения
осталось больше 100 многоквартирных домов. Накануне, 22 февраля произошла масштабная авария на теплотрассе
, которая идет от ТЭЦ-5. Из-за прорыва магистральной трубы
лишились теплоснабжения и горячей воды четыре сотни объектов в Киевском и Шевченковском районах Харькова – это, главным образом, жилые дома, школы, детсады, больницы и поликлиники.