Харьков

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Авария на тепломагистрали в Харькове: без отопления остается четыре десятка домов

Авария на тепломагистрали в Харькове: без отопления остается четыре десятка домов
Отопление в 44 жилых домах, которые пострадали в результате порывов на тепломагистрали, все еще восстанавливается.
Как сообщается в оперативной информации на сайте Главного управления Госслужбы по ЧС Украины в Харьковской области, по состоянию на 11.30 26 февраля обеспечено теплоснабжение объектов социально-бытовой сферы.

Продолжается заполнение теплоносителем тепловых магистралей. Температура в квартирах поддерживается на уровне 12-14 градусов тепла, отметили в облуправлении ГСЧС.

Функционирует 10 пунктов обогрева, в том числе четыре стационарных пункта обогрева на базе общеобразовательных школ и 6 мобильных пунктов обогрева ГСЧС.

Напомним, это уже вторая за несколько дней авария на тепломагистрали. В результате нескольких порывов в Немышлянском районе 24 и 25 февраля без теплоснабжения осталось больше 100 многоквартирных домов. Накануне, 22 февраля произошла масштабная авария на теплотрассе, которая идет от ТЭЦ-5. Из-за прорыва магистральной трубы лишились теплоснабжения и горячей воды четыре сотни объектов в Киевском и Шевченковском районах Харькова – это, главным образом, жилые дома, школы, детсады, больницы и поликлиники.

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