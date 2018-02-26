Авария на тепломагистрали в Харькове: без отопления остается четыре десятка домов 26 февраля 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Отопление в 44 жилых домах, которые пострадали в результате порывов на тепломагистрали, все еще восстанавливается.