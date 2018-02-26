В колонии прошли занятия с медицинскими работниками 26 февраля 2018 г. Павел Гусев 0 0

В государственном учреждении «Первомайская исправительная колония (№117)» проведено практическое занятие с медицинскими работниками учреждения.

В связи с ростом заболеваемости населения Украины корью и с целью повышения квалификации медицинских работников, их внимание было обращено на раннюю, своевременную диагностику первых признаков данного вида патологии, сообщает пресс-служба Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции. Чтобы не допустить заноса инфекции в учреждение, во время ежедневных обходов медперсоналом отделений социально-психологической службы проводится досмотр осужденных, которые находились на длительных свиданиях.



– Учитывая особенности патологических состояний, с которыми приходится сталкиваться медицинскому персоналу, особое внимание нужно уделять отработке практических навыков по вопросам ранней диагностики и оказания первой медицинской помощи на ранних этапах воздушно-капельных инфекций, – отметил начальник учреждения Константин Козич.