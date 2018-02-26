Здоровье

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Харьковчан одолевает грипп

Харьковчан одолевает грипп
За прошедшую неделю в Харьковской области гриппом и ОРВИ заболели 14 233 человека, что на 5,7% больше, чем на прошлой неделе.
73,6% заболевших – дети. Заболеваемость – низкая и не превышает эпидпорог. Среди детей заболеваемость выросла на 7% (в основном – за счет школьников).

Уровень заболеваемости в Харькове, Изюме, Купянске, Первомайском, Боровском, Изюмском, Купянском, Нововодолажском, Первомайском, Чугуевском и Шевченковском районах области превышают среднеобластной. В Боровском районе уровень эпидемического порога превышен на 66%, в Изюме – на 34,3%, в Первомайском – на 14,4%, в Изюмском – на 5,7%.

Самая высокая заболеваемость в области зарегистрирована в Изюме – 1 634 на 100 тысяч населения, самая низкая – в Золочевском районе – 98,76 на 100 тысяч населения.

В Харькове заболело 8 754 человек, что ниже эпидпорога на 35,7%. Заболеваемость возросла на 0,2%. 72% заболевших составляют дети (их заболеваемость снизилась на 0,2%).

По данным вирусологического мониторинга, при обследовании 234 больных с подозрением на грипп и ОРВИ положительные результаты выявлены у 99 человек (42,3%). У 15 человек обнаружен вирус гриппа В (15,2%). У 44,4% больных выявлен вирус парагриппа, у 20,2% – РС-вирус и у 20,2% – аденовирус.

Госпитализированы 278 больных, в том числе 190 детей, сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

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