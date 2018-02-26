Харьковский «Металлист 1925» добыл победу из «Кремня» 26 февраля 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Харьковский «Металлист 1925» провел в Кременчуге очередной контрольный матч в рамках подготовки к весенней части первенства Украины во второй лиге и одержал победу над местным «Кремнем» со счетом 1:0.

Хозяева поля выступают в первой украинской лиге, где завершили осеннюю часть первенства на 14-м месте. Тем не менее подопечные Александра Иванова отнюдь не чувствовали себя на «Кремень-арене» гостями и создали у ворот местной команды немало острых эпизодов. А единственный мяч в этой встрече был забит на 54-й минуте Олегом Синицей с пенальти – 0:1.



– Провели хороший спарринг, нам было достаточно интересно сыграть против команды первой лиги, – прокомментировал встречу полузащитник «Металлиста 1925» Андрей Ралюченко (на снимке). – До перерыва имели ряд неплохих моментов, много контролировали мяч, а вот во втором тайме нам уже было сложнее, играли, скажем так, по счету. Довольны, что выиграли. Уже с понедельника будем продолжать готовиться к весенней части сезона.