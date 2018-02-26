Харьковчан атакует лептоспироз 26 февраля 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

В Харьковской области обнаружен лептоспироз.

Об этом проинформировали в Харьковском областном лабораторном центре по итогам обследования районов области в 2017 г. Положительные результаты по лептоспирозу получены в 4,7% исследований. Переносчики заболевания выявлены в воде рек Волчья (Волчанский р-на), у мелких млекопитающих в Балаклейском, Барвенковском, Богодуховском, Валковском, Волчанском районов. Впервые лептоспироз выявлен в городе Барвенково, в селе Перекоп (Валковский р-н), в селе Лозовая (Богодуховский район).



Подтверждена циркуляция возбудителей иерсиниоза в Барвенковском, Валковском, Изюмском, Нововодолажском, Первомайском и Харьковском районах.



Исследования показали, что 15,8% клещей инфицированы боррелиями. Впервые инфицированные клещи обнаружены в селе Пятницкое (Печенежский р-н).