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Харьковчан атакует лептоспироз

Харьковчан атакует лептоспироз
В Харьковской области обнаружен лептоспироз.
Об этом проинформировали в Харьковском областном лабораторном центре по итогам обследования районов области в 2017 г. Положительные результаты по лептоспирозу получены в 4,7% исследований. Переносчики заболевания выявлены в воде рек Волчья (Волчанский р-на), у мелких млекопитающих в Балаклейском, Барвенковском, Богодуховском, Валковском, Волчанском районов. Впервые лептоспироз выявлен в городе Барвенково, в селе Перекоп (Валковский р-н), в селе Лозовая (Богодуховский район).

Подтверждена циркуляция возбудителей иерсиниоза в Барвенковском, Валковском, Изюмском, Нововодолажском, Первомайском и Харьковском районах.

Исследования показали, что 15,8% клещей инфицированы боррелиями. Впервые инфицированные клещи обнаружены в селе Пятницкое (Печенежский р-н).

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