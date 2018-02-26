Спорт

  • 107
    •  / 

БК «ХАИ» находится на шестом месте

БК «ХАИ» находится на шестом месте
В выходные команда баскетбольного клуба «ХАИ» провела в спорткомплексе ХНУВС им. Ивана Кожедуба два матча чемпионата Украины в женской Суперлиге против «Винницких молний» и, уступив в первом, во втором взяла реванш.
В субботу подопечные Элеоноры Чек провалили первую четверть – 3:13, а к большому перерыву уже уступали – 14:27. После третьего периода разница в счете стала еще больше – 25:44, а в заключительной десятиминутке харьковчанки сумели сократить ее лишь на очко и в итоге проиграли – 54:71. Самым результативным игроком в этой встрече стала Виктория Ильчишина из «Винницких молний» (23 очка), а харьковчанка Светлана Радионова занесла в свой актив 12 очков. Следует отметить также харьковчанку Наталию Покровенко и винничанку Евгению Мбайе, которые сделали по 11 подборов мяча под щитами.

В совсем ином ключе проходила воскресная игра. Первый период с минимальным перевесом выиграли харьковчанки – 13:12, но к большому перерыву уступали – 22:29. А вот вторая половина встречи проходила уже под диктовку БК «ХАИ». На исходе получаса игры харьковские баскетболистки вели в счете 40:37 и в заключительном периоде довели матч до победы – 65:52. В составе БК «ХАИ» Александра Чек набрала 15 очков и отдала 5 результативных передач, а Светлана Радионова сделала 16 подборов.

Набрав в 20 матчах 27 очков, БК «ХАИ» находится на шестом месте.

10 марта харьковчанки сыграют в Херсоне с аутсайдером – «ХГУ-Таврической звездой», а 11 марта в Одессе сразятся с одним из лидеров – командой «Интерхим-СДЮСШОР имени Литвака».

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter


Лента новостей26 февраля

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.7548 грн
100 EUR 3319.33 грн
100 USD 2698.87 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи