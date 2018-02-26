БК «ХАИ» находится на шестом месте 26 февраля 2018 г. Олег Столбецов 0 0

В выходные команда баскетбольного клуба «ХАИ» провела в спорткомплексе ХНУВС им. Ивана Кожедуба два матча чемпионата Украины в женской Суперлиге против «Винницких молний» и, уступив в первом, во втором взяла реванш.

В субботу подопечные Элеоноры Чек провалили первую четверть – 3:13, а к большому перерыву уже уступали – 14:27. После третьего периода разница в счете стала еще больше – 25:44, а в заключительной десятиминутке харьковчанки сумели сократить ее лишь на очко и в итоге проиграли – 54:71. Самым результативным игроком в этой встрече стала Виктория Ильчишина из «Винницких молний» (23 очка), а харьковчанка Светлана Радионова занесла в свой актив 12 очков. Следует отметить также харьковчанку Наталию Покровенко и винничанку Евгению Мбайе, которые сделали по 11 подборов мяча под щитами.



В совсем ином ключе проходила воскресная игра. Первый период с минимальным перевесом выиграли харьковчанки – 13:12, но к большому перерыву уступали – 22:29. А вот вторая половина встречи проходила уже под диктовку БК «ХАИ». На исходе получаса игры харьковские баскетболистки вели в счете 40:37 и в заключительном периоде довели матч до победы – 65:52. В составе БК «ХАИ» Александра Чек набрала 15 очков и отдала 5 результативных передач, а Светлана Радионова сделала 16 подборов.



Набрав в 20 матчах 27 очков, БК «ХАИ» находится на шестом месте.



10 марта харьковчанки сыграют в Херсоне с аутсайдером – «ХГУ-Таврической звездой», а 11 марта в Одессе сразятся с одним из лидеров – командой «Интерхим-СДЮСШОР имени Литвака».