Харьковчане попрощались с режиссером Феликсом Чемеровским

Прощание с народным артистом Украины, режиссером, Почетным гражданином Харькова Феликсом Чемеровским прошло 26 февраля в Центре культуры Киевского района.



Справка

Феликс Чемеровский родился в 1950 году в Киеве. В 1972 году окончил Харьковский государственный институт культуры, где впоследствии преподавал. Он был автором сценариев и главным режиссером различных городских и областных праздников — День города (в 1995-2013 годах), День Независимости (в 2000-2011), День Победы (в 1999-2014), День защиты детей (1996-2013), а также концертов, фестивалей и церемоний. Феликс Чемеровский основал и возглавлял Харьковский камерный еврейский театр.