Харьковчане попрощались с режиссером Феликсом Чемеровским

В последний путь Феликса Чемеровского провели его родные, коллеги, друзья, ученики. Все они говорили о том, что он был не только талантлив в своей профессии, но и человеком с большой душой, который излучал позитивную энергию, радость, смех, постоянно шутил, был верным другом и коллегой, с которым можно было поделиться личным, который умел любить и поддерживать других людей.
Директор Дома актера Игорь Арнаутов отметил, что режиссер Феликс Чемеровский полностью отдавался работе:
– Мы, взрослые люди, поглощены в свои будни и редко обращаем внимание на то, что рядом с нами иногда находятся настоящие волшебники. Волшебники, которые своим кропотливым, подчас тяжелым трудом создают праздник для людей, будь то площадь, сцена, они отдаются этой работе полностью. И то, что произошло в Харькове, у нас в душах, – это какое-то опустошение. Эту пустоту некем заполнить. Светлая память.
Попрощались со своим педагогом студенты разных курсов Феликса Чемеровского. Студенты последнего курса в последний раз поблагодарили учителя:
– Он научил нас многому, но не научил, как дальше жить без него. Он всегда ставил перед нашим курсом непростые задачи, но последняя будет самая сложная, потому что теперь нам нужно будет доказывать миру и себе, в первую очередь, что мы достойны называть себя учениками Феликса Чемеровского. Феликс Аркадьевич нас учил, что театр – это большая семья. И он для нас в этой семье был главным. Нам всем невероятно повезло, что мы знали этого человека.
Народный артист Украины, заслуженный деятель искусств Украины Феликс Чемеровский скончался 22 февраля
на 68-м году жизни. Похоронен на городском кладбище №2.
Справка
Феликс Чемеровский родился в 1950 году в Киеве. В 1972 году окончил Харьковский государственный институт культуры, где впоследствии преподавал. Он был автором сценариев и главным режиссером различных городских и областных праздников — День города (в 1995-2013 годах), День Независимости (в 2000-2011), День Победы (в 1999-2014), День защиты детей (1996-2013), а также концертов, фестивалей и церемоний. Феликс Чемеровский основал и возглавлял Харьковский камерный еврейский театр.